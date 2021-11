In der Frutzweiler Straße beginnt am Montag, 8. November der dritte Bauabschnitt. Aus diesem Grund wird laut Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal die Straße zwischen den Anwesen 11 bis 16 bis voraussichtlich Ende Februar kommenden Jahres voll gesperrt. Die genannten Häuser sind so lange nicht mit dem Auto erreichbar. Eine Müllsammelstelle vor der Baustelle wird eingerichtet, teilte die Behörde mit.