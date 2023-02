In der Hauptstraße Dunzweiler, ganz in der Nähe des sogenannten Gemeindestocks, sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde die Wehren Dunzweiler und Waldmohr um 16.22 Uhr alarmiert. Die ersten Kräfte hätten sich bis der Rettungsdienst kam um die beiden Fahrzeugführerinnen gekümmert, die jedoch augenscheinlich unverletzt gewesen seien. Auch sei der Brandschutz sichergestellt und beim Räumen der Unfallstelle unterstützt worden.