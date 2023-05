Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fritz Wunderlich, in Kusel geboren und aufgewachsen, wurde als Opernsänger zum Weltstar. Mit erst 35 Jahren starb er 1966 an den Folgen eines Treppensturzes. In dieser Woche wäre er 90 Jahre alt geworden. Ein Rückblick auf ein Leben, das in ärmsten Verhältnissen begann.

„Fritzchen ist heute angekommen. Wirtschaft geschlossen!“ Mit diesem Schild an der Gaststube „Emrichs Bräustübl“ in der Trierer Straße 27 informierte am