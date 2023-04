Einige Exponate des Stadt- und Heimatmuseums Kusel können nun auch online betrachtet werden: Die Sammlung Fritz Wunderlich wurde von Julia Bothe, Ingrid Hirschberger und Ursula Korb auf der Plattform museum-digital.de archiviert.

71 Objekte werden insgesamt für das Stadt- und Heimatmuseum angezeigt. Der größte Teil davon sind Abbildungen von Bücher und Zeitschriften. Jedoch gibt es auch weitere Bilder mit Kurzinformationen. Etwa das eines Stutzen, eines Gewehrs – von einem Freund des Kuseler Ausnahmetenors gebaut, von einem weiteren Freund an die Fritz-Wunderlich-Gesellschaft gestiftet.

Sechs Kostüme sind abgebildet, die Fritz Wunderlich bei Opernaufführungen trug. Außerdem vier Instrumente aus dem Besitz Wunderlichs und dessen Familie, darunter eine Konzerttrompete und ein Akkordeon, mit denen er in Musikgruppen zu Unterhaltungs- und Tanzmusik aufspielte. Eine „umwerfend komische Louis Armstrong Parodie“ habe er sogar auf dem Stuttgarter Opernball 1956 vorgeführt, ist da zu erfahren.

Als erstes Museum aus dem Kreis dabei

82 rheinland-pfälzische Museen sind auf dieser Plattform zu finden, mehr als 40.000 Objekte können angeschaut werden: Vom Feuerwehr-Erlebnis-Museum in Hermeskeil über das FCK-Museum in Kaiserslautern bis zur Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt. Mehr als 1000 Objekte hat beispielsweise das Docu Center Ramstein hochgeladen, das sich mit der Geschichte der Amerikaner in der Region beschäftigt. Das Stadt- und Heimatmuseum Kusel ist als erstes Museum aus dem Kreis dabei.

Info

Auf der Internetseite rlp.museum-digital.de sind unter dem Reiter „Museum“ alle Einrichtungen alphabetisch nach dem Namen des Ortes aufgelistet.