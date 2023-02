Am Mittwoch, und Donnerstag, 15. und 16. Februar, werden am Fritz-Wunderlich-Radweg in Ruthweiler zwischen dem Spielplatz und dem Ortsausgang Richtung Thallichtenberg Baumfällarbeiten durchgeführt. Der Weg wird gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Darüber informiert die Kreisverwaltung Kusel. Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern teilt mit, dass noch bis Ende Februar Gehölzpflegearbeiten entlang der Straßen durchgeführt werden. Sperrungen wird es nicht geben, auf mancher Strecke jedoch eine Ampelregelung.