Vier Konzerte bieten die Kuseler Fritz-Wunderlich-Musiktage Mitte September den Freunden klassischen Gesangs. Den Höhepunkt bildet das Konzert der Preisträger.

Freunde des klassischen Gesangs können sich bei den Fritz-Wunderlich-Musiktagen Mitte September in Kusel auf vier Konzerte freuen – bei freiem Eintritt. Zum Abschluss der Reihe sind die von der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft ausgewählten Preisträger Serafina Starke, Katja Maderer, Julie Catherine Eggli, Mareike Zorko und Tobias Lusser beim Preisträgerkonzert am 17. September um 19 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel zu hören. Begleitet werden sie von Liviu Petcu am Klavier.

Den Auftakt der Musiktage bildet am Sonntag, 11. September, um 19 Uhr ein Dozentenkonzert mit dem Frankfurter Gesangsprofessor Thomas Heyer, dem aus Zweibrücken stammenden Pianisten Klaus Bernhard Roth sowie der Gesangslehrerin Marina Unruh (Sopran) in der Aula des Horst-Eckel-Hauses.

„Fritz Wunderlich und die Dichterliebe“ ist ein musikalisch-lyrischer Abend am Donnerstag, 15. September, mit Katrin Bibiella überschrieben. Auf dem Programm steht ab 19 Uhr im Horst-Eckel-Haus Robert Schumanns „Dichterliebe“ opus 48. Begleitet von Doriana Tchakarova (Klavier) und Magnus Dietrich (Tenor) rezitiert die Literaturwissenschaftlerin und Kirchenmusikerin aus Oppenheim aus ihrem Gedichtband „Seele ist ein gesungenes Wort“, das in enger Beziehung zum lyrischen Tenor Fritz Wunderlich steht.

Für Freitag, 16. September, 19 Uhr, ist in der Aula des Horst-Eckel-Hauses das Abschlusskonzert der Teilnehmer eines ebenfalls in Kusel stattfindenden Meisterkurses mit Thomas Heyer geplant. Das Programm entwickelt sich erst während des Meisterkurses und steht noch nicht fest.