Der Bund beteiligt sich mit 750.000 Euro an der Sanierung der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Das teilt der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves mit. Der Bund finanziere somit die Hälfte der für 2025/26 veranschlagten Kosten zur Sanierung der vor fast 40 Jahren erbauten Kuseler Veranstaltungsstätte. Unter anderem soll das Hallendach erneuert werden, außerdem stehen umfangreiche Modernisierungen im Zuschauerraum sowie bei der Bühnen- und der Gebäudetechnik an. Die Förderung stammt laut Mitteilung aus dem Programm „Kulturinvest“, mit dem der Bund unter anderem die Modernisierung und Sanierung von kulturellen Einrichtungen unterstützt. Die Halle ist nach dem aus Kusel stammenden, bekannten Tenor Fritz Wunderlich benannt. Er wäre am vergangenen Donnerstag 94 Jahre alt geworden.