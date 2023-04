Die achten Fritz-Wunderlich-Musiktage finden in der dritten Septemberwoche statt, die Bewerbungsphase um den Förderpreis der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft ist gestartet. Bis Ende Mai können sich junge Sänger im Alter zwischen 18 und 25 Jahren bewerben. Ein Flyer dazu ist bereits gestaltet, er wird etwa an Musikhochschulen verteilt. Auf der Internetseite der Gesellschaft fritz-wunderlich-ges.de sollen bald die erforderlichen Informationen dazu veröffentlicht werden. Der Förderpreis ist mit 500 Euro dotiert. Außerdem erwartet die normalerweise vier Preisträger, die im Juni von einer Kommission gewählt werden, ein kleines Programm in Kusel. Sie werden beim Abschlusskonzert der Musiktage singen am Samstag, 23. September.

Die Fritz-Wunderlich-Gesellschaft hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Andenken des Kuseler Opernstars Fritz Wunderlich zu bewahren, die Musiktage sind 2015 ins Leben gerufen worden. Im vergangenen Jahr hatten sich 41 junge Menschen aus der ganzen Welt für den Förderpreis beworben, fünf waren ausgewählt worden.