Erfolge als Bestsellerautorin feiert aktuell Barbara Leciejewski. Die aus Mühlbach stammende Schriftstellerin steht mit ihrem Roman „Fritz und Emma“ in der dritten Woche auf der Paperback-Bestsellerliste des Spiegel. Das Buch versteht sie als Liebeserklärung an den Ort ihrer Kindheit.

Oberkirchbach, fiktiver Ort der Handlung, liegt irgendwo unauffällig und unbeachtet zwischen Hügeln, verrät der Klappentext. Das Dorf und die Story mit ihren Protagonisten seien zwar frei erfunden, betont Leciejewski, doch sind Parallelen zu Mühlbach nicht zu übersehen. Zum Beispiel die Kirche auf einer Anhöhe über dem Ort und die steile Treppe, die dorthin führt. „Ich wähle Schauplätze, die ich kenne. Wo ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man dort ist oder wie zum Beispiel der Wald riecht“, berichtet die Autorin, die mit ihrer Familie in München lebt. „Fritz und Emma“ sei ihr erster Roman, der in einem Dorf spielt. Und Kirche spielt in der Geschichte übrigens noch eine weitere Rolle. Ist doch Hauptfigur Marie die Frau des Mühlbacher Pfarrers.

Zwei Zeitebenen

Ihren Roman hat Leciejewski in zwei Zeitebenen angelegt: Die Gegenwart mit dem neuen, jungen Pfarrer und seiner Frau wechselt in kurzen Episoden zur Nachkriegszeit: Hillese Emma ist überglücklich, dass ihr geliebter Fritz 1947 aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Das Paar steht kurz vor der Hochzeit. Doch haben die schlimmen Erlebnisse im Krieg einen Schatten auf Fritz’ Seele gelegt, gegen den nicht einmal Emma mit ihrer Liebe ankommt. In einer Nacht geschieht etwas Schreckliches, das alles verändert. Im Gegenwartsstrang kommt Marie mit ihrem Mann, dem Pfarrer, nach Oberkirchbach und lernt die 92-jährige Emma und den gleichaltrigen Fritz kennen. Sie erfährt, dass beide seit fast 70 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben und nimmt sich vor, sie zu versöhnen. Am Ende treffen sich beide Zeitstränge im Heute.

Dass das Buch eine Liebeserklärung an den Ort ihrer Kindheit ist, mag mancher Leser nicht unmittelbar spüren. Vielmehr leidet der Leser zunächst mit Marie, die Schwierigkeiten mit dem Dorfleben hat und den Westrich am liebsten ganz schnell wieder verlassen will. „Niemandsland, entsetzlich, klein und trist, hinterm Mond“ sind Begriffe aus Maries Mund. Als Pfarrersfrau hat sie zunächst nicht viel zu tun und ihr Versuch, als Autorin bei der RHEINPFALZ anzukommen, scheitert. Wie könnte sie nur einen interessanten Artikel anbieten, wo doch in der „Hinterpfalz“ nichts los ist, zeigt sich die Hauptfigur genervt. Auch das Lokal in dem etwa 800 Seelen zählenden Ort füllt sich laut Marie nur, „wenn jemand gestorben war“. Das traurige Bild geht so weit, dass die Romanfigur meint, in diesem Landstrich noch nicht einmal schwanger werden zu können. Und doch gibt es Sequenzen – wie etwa beim Caro-Kaffee in Emmas altmodischer Küche -, wo es ihr „im verblassten Gestern plötzlich warm wird“. Und derer werden es bald mehr.

Denn Marie setzt an, das Dorf aus der Versenkung zu holen. Mit Schwung à la „Du bist Kusel“ zieht sie Alt und Jung mit. „Solche Leute wie Marie sind ein Glücksfall“, sagt Leciejewski. Sie habe sie zwar frei erfunden, allerdings habe es früher in ihrem Heimatdorf auch eine Person gegeben, „die Leute mobilisiert hat, etwas auf die Beine gestellt hat“. Dies passiere zwar selten. „Aber es ist möglich“, betont sie und hofft, dass Maries Beispiel auch für andere Dörfer eine Anregung sein kann.

Dazu gehöre auch, auf die speziellen Probleme der strukturschwachen Region aufmerksam zu machen. „Es ist jedes Jahr immer weniger geworden“, registriert die Schriftstellerin nach Aufenthalten in der alten Heimat bedrückt. „Läden schließen, schöne Gebäude verfallen. Da geht viel verloren“, bedauert die Autorin im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ihr gehe es darum, die Möglichkeiten aufzeigen, sagt sie und fügt hinzu: „Ich möchte dass sich die Leser gut fühlen, wenn sie das Buch zumachen.“ Wenn möglich, schenke sie ihren Lesern gerne ein Happy End.

Große Gefühle

In dem 400-Seiten-Band transportiert die Autorin immer wieder große Gefühle, sie gibt Einblick ins Musikantenland, streift auch die Flugkatastrophe von Ramstein. Es ist der achte Roman der Autorin, der kurz nach seinem Erscheinen Mitte März auf die Spiegel-Bestsellerliste sprang – Tendenz steigend. „Das ist ein tolles Gefühl“, freut sich die Schriftstellerin, die bereits einen früheren Roman vier Wochen auf Platz eins der Bild-Bestsellerliste feiern durfte. Wie viele Exemplare von „Fritz und Emma“ bereits verkauft sind, teilt der Ullstein-Verlag auf Nachfrage nicht mit. Auch nichts verraten will Leciejewski übrigens über ihr neues Buch, das im kommenden Jahr erscheinen soll.

Schriftstellerin sei schon immer ihr Berufswunsch gewesen, berichtet Leciejewski, die mit Geburtsnamen Leyser heißt. Das Schreiben habe sie von ihrem großen Bruder gelernt, verfasste ihren ersten Roman bereits mit zwölf Jahren. Nach dem Abitur am Kuseler Gymnasium studierte sie Literaturwissenschaft, Linguistik und Theaterwissenschaft in München, nahm Jobs am Theater an und arbeitete als Synchroncutterin.

In die Westpfalz komme sie inzwischen nicht mehr so häufig, allerdings habe sie sich zur Recherche 2019 länger in der alten Heimat aufgehalten. Und vielleicht führt sie ja demnächst auch einmal eine Lesung wieder zurück nach Mühlbach oder zu einem Veranstaltungsort in der Nähe.

