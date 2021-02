Markus Voborsky aus Kusel fühlt sich und seine Friseurkollegen von der Politik nicht fair behandelt. Der „digitale Meinungsaustausch “ von Friseuren mit Bundes- und Europapolitikern, an dem er teilnahm, hat das nicht geändert. Nina Schmidt aus Altenglan hat in einem Video die Existenzangst der Friseure beschrieben – mit riesiger Resonanz.

„Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft, ich komme mit der aktuellen Situation irgendwie klar“, sagt Voborsky. „Aber die kleineren Betriebe, oder solche, die erst seit ein oder zwei Jahren im Geschäft sind, für die ist die Lage bedrohlich.“ Wie für Nina Schmidt, die ihren Salon in Altenglan seit zwei Jahren betreibt. Sie ist auf Rücklagen und familiäre Unterstützung angewiesen.

Um ein Zeichen zu setzen, hat sie an der Aktion „Licht an! Bevor es ganz ausgeht“ des pfälzischen Friseurhandwerks teilgenommen und hat vom 31. Januar auf den 1. Februar das Licht im Laden angelassen. Schmidts emotionales Video zu diesem Thema, das sie unter anderem auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte, haben sich mittlerweile mehr als 55.000 Menschen angeschaut. „Und ich habe auch wirklich viele Reaktionen und jede Menge Zuspruch dadurch bekommen“, freut sich die Friseurmeisterin.

Auch Ramona Schläfer, die einen Salon in Kirrweiler betreibt und als mobile Friseurin unterwegs ist, hat mit der aktuellen Lage zu kämpfen: „Ich sitze seit dem 16. Dezember finanziell komplett auf dem Trockenen.“ Die sogenannte Überbrückungshilfe III sei zwar angekündigt, Anträge könnten aber wohl erst Mitte Februar gestellt werden.

Nur acht Infektionen

Voborsky macht seinem Ärger Luft: „Wie wir Unternehmer derzeit behandelt werden, ist einfach nicht fair. Die Politik lässt uns gerade im Regen stehen – und das ganz bewusst.“ Es war ihm deshalb auch wichtig, an dem „digitalen Meinungsaustausch“ des Friseurhandwerks mit Vertretern aus der Politik am Mittwoch teilzunehmen. Gastgeber war Rainer Wieland, Bundestagsabgeordneter und Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Knapp zwei Stunden dauerte die Online-Gesprächsrunde. „Rund 300 Friseure waren dabei“, berichtet Voborsky. „Die Politik war allerdings erwartungsgemäß sehr zurückhaltend mit irgendwelchen Zusagen.“

Doch dafür habe der „digitale Krisengipfel“ interessante Informationen gebracht. So habe es 2020 bei den 300.000 Friseuren in Deutschland nur acht Infektionen gegeben. „Daran sieht man doch, dass von einem Friseurbesuch keine große Infektionsgefahr ausgeht.“

Diese Meinung teilen auch Schmidt und Schläfer. „Ich betreibe nur einen kleinen Salon, bin alleine und kann eh nur einen, maximal zwei Kunden gleichzeitig bedienen“, sagt Schläfer. Außerdem könne man aufgrund von genauen Terminvergaben und digitaler Kassen immer gut steuern, dass sich nie zu viele Kunden gleichzeitig im Salon aufhalten – und genau nachvollziehen, wann und wie lange der Kunde im Salon war. „Das können zum Beispiel Supermärkte nicht“, ergänzt Schmidt.

Kleine Freude

Die Forderungen der Friseure sind klar: Wenn man schon nicht arbeiten könne, müssten die finanziellen Hilfen wenigstens schneller und unkomplizierter fließen. „Wir sind bereit, unsere Salons so lange wie nötig zu schließen – das wurde auch bei dem digitalen Meinungsaustausch deutlich“, sagt Voborsky. „Es kann aber nicht sein, dass sich aus der Politik niemand darum kümmert, wie es den rund 80.000 Saloninhabern und selbstständigen Friseuren gerade geht.“ Und auch für die Angestellten sei es derzeit extrem schwierig, mit dem knappen Kurzarbeitergeld über die Runden zu kommen.

Nina Schmidt hatte zumindest einen kleinen Grund zur Freude in dieser Woche. Sie hatte sich mit dem Thema an Radiosender und Politiker aus der Region gewandt – eine Politikerin habe reagiert: „Marlies Kohnle-Gros hat sich mit mir unterhalten und sich dann beim Arbeitsamt dafür eingesetzt, dass das Kurzarbeitergeld, das seit November ausstand, überwiesen wird. Am Donnerstag war es tatsächlich auf meinem Konto“, berichtet sie dankbar.