Bei den einen sprießt und wächst es vom Kopf wie im Gemüsegarten, wiederum andere wirken wie aus dem Ei gepellt. Der Shutdown bringt Friseure in eine verheerende Lage. Ingo Cappel, Obermeister der Friseurinnung Westpfalz, befürchtet eine Stärkung des Schwarzarbeit-Marktes.

Der offene Brief des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks an den Deutschen Fußball-Bund schlug in den vergangenen Wochen hohe Wellen. Darin kritisiert der Verband das Styling-Verhalten der frischfrisierten Fußballprofis, die Woche für Woche mit präzis getrimmtem Haar und sauber rasierten Konturen auflaufen, obwohl die rund 80.000 Friseursalons des deutschen Friseurhandwerks seit 16. Dezember 2020 geschlossen sind. „Der Unmut gegenüber topgestylten Fußballern, und in der Folge Kundenanrufen, die zu Schwarzarbeit und Regelverstößen wie Hausbesuchen überreden wollen, wächst“ heißt es in dem Brief des Zentralverbands.

Friseure im Zwiespalt

Ingo Cappel aus Altenglan, Obermeister der Friseurinnung Westpfalz, bestätigt: Solche Anfragen für Besuche zu Hause gibt es auch bei ihm und seinen Kollegen häufiger. „Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihre Haare gefärbt. Irgendwann kommt der Ansatz. Das mag vier oder sechs Wochen gut gehen, aber alles darüber hinaus ist schon unbequem“, gibt der Friseurmeister zu Bedenken. Für ihn sei es verständlich, menschlich und logisch, dass Kunden in einer solchen Situation ihren Friseur um Rat fragen und sich Wege suchen, um ihr haariges Problem loszuwerden.

Der Friseur werde somit in eine verheerende Lage gebracht, betont der Obermeister. „Der verantwortungsbewusste Friseur befindet sich in einem großen Zwiespalt. Einerseits möchte er seinen Kundenstamm behalten, wenn er wieder öffnen darf, andererseits ist die Dienstleistung zurzeit verboten.“ Cappel verweist insbesondere auf die Langzeitfolgen der pandemiebedingten Schließung der Haarsalons und befürchtet eine Stärkung des Schwarzarbeit-Markts. „Wir bekämpfen die Schwarzarbeit schon lange in unserer Branche. Jetzt in der Pandemie sucht sich der Kunde seine Wege, und wenn er jemanden findet, der ihm schwarz die Haare macht, wird er auch danach nicht unbedingt wieder zurück in die Salons kommen.“

Schaden für die Branche

Erst im Laufe des Jahres, wenn die Läden wieder öffnen dürfen und sich die betrieblichen Änderungen offenbaren, zeige sich das volle Ausmaß des Schadens für die Branche. Tatsächlich ist allein der Blick auf die Statistik der vergangenen Jahre besorgniserregend: Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen geringeren Kontrolldichte durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit konnten 2020 mehr Verstöße gefunden und somit mehr Strafverfahren eingeleitet werden als im Vorjahr. Wie hoch die Dunkelziffer – insbesondere während des Shutdowns - ist, lässt sich nur erahnen.

Für Ingo Cappel ist die derzeitige Situation der Friseure „eine ganz große Katastrophe“. Die Hoffnung auf Hilfe aus der Politik sei klein, Hilfsgelder blieben aus. „Wir müssen zurzeit voll von unseren Reserven leben. Das ist eine ganz fatale Situation“ Zusätzlich seien hohe Bürokratiehürden bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld ein großes Problem – auch in anderen Handwerksbranchen.

Bürokratische Hürden

Ähnlich ergeht es Friseurmeister Alexander Bartosch aus Mühlbach. „Eigentlich kam der Lockdown für mich nicht überraschend, dementsprechend habe ich mich schon ein bisschen darauf eingestellt“, erzählt der gebürtige Heidelberger. Vier bis sechs Wochen seien finanziell schon überbrückbar. Geht man jedoch vom 15. Februar als Öffnungsdatum aus, so sind es über acht Wochen, in denen seine beiden Läden in Mühlbach und Ulmet geschlossen blieben. „Ich bin absolut kein Gegner von der Schließung, aber finanziell und betrieblich bin ich unheimlich davon betroffen“, berichtet der Familienvater, „es ist schon blöd, ich hocke jetzt zu Hause rum und kriege kein Geld. Wenn die Hilfen im Februar kommen, wäre es okay. Viel länger darf es aber auch nicht mehr dauern“.

Anfragen von Kunden zwecks Heimbesuche habe es auch bei ihm und seinen Angestellten gegeben, allerdings weniger als beim ersten Lockdown im Frühjahr. Sätze wie „Komm doch mal auf ein Bier vorbei und schneide mir dann gern grad noch die Haare“, seien jetzt seltener zu hören. „Die Leute wissen nun, dass es nicht geht. Mittlerweile dürfte jedem bewusst sein, wie hoch die Strafen sind und dass es verboten ist“, erzählt Bartosch. Auch der Vorwand, „dass man sich ja näher kenne“, sei kein Argument. „Dann ist es nämlich schwierig eine Grenze zu ziehen; wo fängt man an, wo hört man auf?“, erklärt der Mühlbacher.

Haarschnitt im Nachbarland

Einige frustrierte Kunden würden derweil für eine intakte Frisur auch ins benachbarte Frankreich oder nach Luxemburg fahren, wo die Friseursalons nach wie vor geöffnet sind. Mit der richtigen Nummer der Haarfarbe im Gepäck, lässt sich schließlich auch im Ausland der ungeliebte Ansatz wegfärben. Sorgen um eine mögliche langfristige Abwanderung dieser Kunden hat Bartosch aber keine. „Das ist eine einmalige Sache. Dafür ist die Strecke zu weit. Außerdem kann ich es verstehen, nicht jeder sitzt momentan zu Hause, viele haben weiterhin Kundenkontakt und fühlen sich unwohl mit ihrer jetzigen Frisur.“

Warteliste führen

Der Friseurmeister und Vater von fünf Kindern verfolgt indes eine andere Taktik: Wenn Kunden anrufen, setzt er diese auf eine Liste. Sobald er weiß, wann er seine Salons wieder öffnen darf, will er diese Liste persönlich zur Terminvergabe abtelefonieren. „So wird nichts unnötig ausgemacht und wieder verschoben. Dann ist alles ein bisschen beruhigter und beiden Seiten ist geholfen.“ Der Wiederöffnung seiner Läden fiebert Bartosch sichtlich entgegen, wenngleich er die Zeit daheim mit seiner Familie auch sehr genieße. „Im Gegensatz zum ersten Lockdown haben wir diesmal einen entscheidenden Vorteil: Unser Hygienekonzept steht bereits und in dessen Umsetzung sind wir mittlerweile geübt. Daher werden wir einfach weitermachen wie bisher.“

Dass es dabei mit einer 40-Stunden-Woche nicht getan sein wird, ist dem Friseurmeister bewusst. „Aber dafür waren wir ja auch über acht Wochen zu Hause und konnten uns vollends ausruhen.“, schmunzelt er, „dann können wir auch voll an die Sache ran gehen.“