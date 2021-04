Moderne Technik und jahrhundertealtes Handwerk. Das versucht die Palatia Malz GmbH in ihrer Mälzerei zu verbinden. 2019 ist der zweite Bauabschnitt der neuen Kühlanlage abgeschlossen worden. Dieses Jahr wurde die Wasseraufbereitungsanlage komplett erneuert. Ein Bekenntnis zum Gründungsstandort.

Aus zwei eigenen Brunnen wird der große Durst der Mälzerei im Lautertal gestillt. Das angelieferte Korn wird aufgeweicht. Das dafür verwendete Wasser hat Trinkwasserqualität. Dafür müssen unter anderem seine Eisenbestandteile herausgefiltert werden. Die neue Anlage ist deutlich effizienter. Der Energieverbrauch ist ein bedeutender Kostenfaktor bei der Herstellung von Malz. Durch die firmeneigene Kläranlage wird das Wasser anschließend in die Lauter geleitet.

In zwei Schritten war zuvor eine Ammoniakkühlanlage eingebaut worden. Die Gerste erreicht beim Keimprozess Temperaturen von rund 60 Grad und muss auf etwa 15 Grad abgekühlt werden. Über sieben Tage wird das Korn in der Mälzerei bearbeitet, ehe es unter dem Markennamen Bestmalz an die Brauereien und Handelsunternehmen weiterverkauft wird.

Sieben Tage rund um die Uhr

Die Anlagen laufen rund um die Uhr, auch am Wochenende. Sie herunterzufahren, würde die Energiebilanz deutlich verschlechtern. Standortleiter Holger Schneider, ein Diplom-Braumeister, ist nahezu immer vor Ort: Er wohnt auf dem Firmengelände.

Größter Abnehmer ist die Country Malt Group, ein Handelsunternehmen, das vor allem in den USA und Kanada aktiv ist. Deshalb liegt der Exportanteil von Palatia Malz bei 60 bis 70 Prozent. In Rheinland-Pfalz geht das Malz aus Kreimbach-Kaulbach unter anderem an die Kirner Privatbrauerei und an die Bitburger-Gruppe in der Eifel.

Auch für Landwirte aus der Nachbarschaft

Die Rohstoffe bezieht die Mälzerei aus der weiteren Region. Das Einzugsgebiet reicht vom Hunsrück, über Rheinhessen bis nach Baden-Württemberg. Lieferanten sind unter anderem die Raiffeisen-Genossenschaft, der Getreide-Handel und noch wenige einzelne Landwirte aus der unmittelbaren Nachbarschaft.

Die Qualitätsansprüche sind hoch. Von jeder Fuhre wird im Labor eine Probe untersucht, um den Eiweiß- und Feuchtegehalt der Gerste genau festhalten zu können. In einem Kornkäfersieb wird der Rohstoff auch auf Schädlinge untersucht. „Wir sind ein Lebensmittelbetrieb. Da gelten höchste Hygienestandards“, erklärt Firmensprecherin Katharina C. Müller.

Weniger Aufträge durch Corona

Um nicht von einer Just-in-time-Anlieferung abhängig zu sein, stehen 35 überdimensionale Gerstensilos mit einer Gesamtkapazität von 22.000 Tonnen zur Verfügung. Angeliefert wird in der Regel direkt nach der Ernte im August und September. Das hat für Palatia Malz auch den Vorteil, die Lagerbedingungen selbst überwachen zu können.

Palatia Malz kauft in der Regel für seine beiden Mälzereien in Kreimbach-Kaulbach und Wallertheim (bei Mainz) rund 90.0000 Tonnen Getreide ein und macht daraus 70.000 Tonnen Brau- und Weizenmalz. Corona hat die Aufträge für 2020 um rund 20 Prozent reduziert.

„Es wird deutlich weniger Bier getrunken, weil die Gastronomie überwiegend geschlossen hat und keine Feste und Großveranstaltungen stattfinden“, erklärt Katharina C. Müller. Den Umsatz für 2019 gibt die Palatia-Gruppe mit 30 Millionen Euro an. Das Familien-Unternehmen mit Verwaltungssitz in Heidelberg, in dritter Generation geführt von Axel Göhler, kommt auf 87 Mitarbeiter, darunter 20 in Kreimbach-Kaulbach.