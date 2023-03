Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Konken kann man frische Eier nun auch in einem Verkaufscontainer erhalten. Seit wenigen Wochen bietet Franziska Schneider in der Kirchenstraße 2 Eier aus dem Hühnermobil in Selbstbedienung an. Zudem gibt es dort Dosenwurst und Nudeln und vielleicht bald auch noch mehr.

Hühner hielten Franziska und Martin Schneider schon länger als Hobby. Nun haben sie ihre Haltung kräftig aufgestockt. Rund ums Hühnermobil, das aktuell zwischen Konken und Wahnwegen platziert