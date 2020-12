Historische Fotos aus Schönenberg, Kübelberg, Sand und Schmittweiler gibt es wieder im neusten Band, dem 22., von „Sellemol's“. Seit zehn Jahren bringen Stefan und Philipp Bauer diese Fotobände heraus. Diese komplett kolorierte Ausgabe enthält Aufnahmen zum 50-jährigen Jubiläum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg.

„Sellemol’s“ kostet zehn Euro und kann bestellt werden unter der Telefonnummer 06373 40824044 oder per E-Mail an p.bauer@recitmedia.de. Wer in einem der vier Ortsteile wohnt, bekommt die Bestellung frei Haus gebracht, die Lieferung in andere Orte kostet fünf Euro. Der Jubiläumsband werde auch in der Blumen Apotheke und im Bürgerbüro im Rathaus Schönenberg-Kübelberg zu bekommen sein, erklären die Autoren.