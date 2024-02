Die närrische Zeit ist vorbei und verlief im Kreis Kusel vor allem friedlich. Das berichtet das Polizeipräsidium Westpfalz auf Anfrage der RHEINPFALZ. Insbesondere die Umzüge in Breitenbach, Kappeln, Hoppstädten und Schönenberg-Kübelberg seien aus polizeilicher Sicht sehr ruhig verlaufen, informiert ein Sprecher des Präsidiums. „Alle Veranstaltungen waren gut besucht und verliefen ohne besondere Vorkommnisse“, so der Sprecher weiter. Lediglich in Schönenberg-Kübelberg sei es im Nachgang des Umzugs zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen, das von der Polizei aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern hierzu noch an.