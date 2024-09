Das Projekt Umgestaltung des Kuseler Friedhofs befindet sich auf der Zielgeraden: Die Einsegnungshalle präsentiert sich in neuem Gewand mit PV-Anlage. Bäume wurden gepflanzt, die Wege neu angelegt. Lediglich ein Mosaikstein fehlt noch – außerdem gilt es, noch eine „Baustelle“ zu beseitigen.

In den vergangenen Jahren hat sich das Erscheinungsbild des Kuseler Friedhofs zunehmend verändert: Neu angelegte Wege sowie eine Rampe am Eingang machen das Gelände in Hanglage nun auch für Menschen mit Rollstuhl oder Rollator begehbarer. Bäume wurden für nun mögliche Baumbestattungen gepflanzt. Gestrüpp musste vor allem im oberen Teil des Friedhofs weichen, um die Anlage heller und parkähnlicher zu gestalten. Auch die Einsegnungshalle in der oberen östlichen Ecke des Geländes präsentiert sich nun in komplett neuem Glanz – inklusive PV-Anlage auf dem Dach und barrierefreiem Eingang. Wie der erste Stadtbeigeordnete Ulrich Ernst nun auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, ist die Sanierung der deutlich in die Jahre gekommenen Halle abgeschlossen. Hierbei gab es einige Verzögerung: Eigentlich hätten die Arbeiten bereits im Herbst 2021 starten sollen, jedoch durchkreuzten die Siebenschläfer, die es sich in den Wänden der Halle bequem gemacht hatten, die Pläne. Erst nach dem Winterschlaf der Tiere im Frühjahr 2022 fiel also der Startschuss für die Sanierung der Halle, die bereits 1974 erbaut wurde.

Stadtrat berät noch über Memoriamgarten

Mit der Umgestaltung des Friedhofs, für die Ernst zufolge rund 700.000 Euro fällig wurden, zeigt sich der Stadtbeigeordnete sehr zufrieden. Einzig eine Baustelle im wahrsten Wortsinn muss noch behoben werden, zudem noch über ein Anliegen beraten werden: Bereits im Mai hat der ehemalige Stadtbürgermeister Jochen Hartloff in einer Stadtratssitzung über Mängel im Asphalt der neu angelegten Wege informiert. Die Unebenheiten in der Asphaltdecke seien über Winter beziehungsweise seit vergangenem Jahr größer geworden, hieß es damals. Und: Er gehe davon aus, dass die Wege noch mal neu gemacht werden müssen.

Wie Ernst nun im Gespräch mit der RHEINPFALZ erläutert, versuche die Baufirma derzeit, die Ursache für die Schäden zu finden. Die Firma erkenne den Schaden an, könne sich jedoch selbst nicht erklären, was die Ursache ist, und gehe dieser nun auf den Grund, erklärt der Beigeordnete. Dafür sei bei einem Teil des Weges der Unterbau entfernt worden, bei einem weiteren Teil lediglich die Asphaltdeckschicht. Nun werde eine Frostperiode abgewartet und die Entwicklung begutachtet. Anschließend könne entsprechend gehandelt beziehungsweise der Schaden behoben werden.

Abgesehen davon fehlt noch ein letzter Mosaikstein, der Ernst im Zuge der Friedhofsumgestaltung vorschwebt: ein Memoriamgarten. Erst vor zwei Jahren ist in Altenglan der erste seiner Art im Landkreis eingeweiht worden. Das Prinzip: Um die Pflege der Gräber in dem gartenähnlichen Areal kümmern sich nicht die Angehörigen, sondern eine Gärtnerei. Das Vorhaben in Kusel bedarf jedoch noch eines Stadtratsbeschlusses. Ernst wartet derzeit auf das Angebot des Betreibers beziehungsweise der Genossenschaft, wie er sagt. Anschließend werde der Stadtrat darüber beraten.