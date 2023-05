Die Anlage neuer Wege auf dem Friedhof und ein Buswendeplatz sind die größten Projekte in den kommenden beiden Jahren in der Ortsgemeinde Thallichtenberg. Auf dem Friedhof sind zudem bald auch Bestattungen in Baumgräbern möglich.

Am Friedhof seien viele Arbeiten schon fortgeschritten, informierte Ortsbürgermeisterin Annika Süssel den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Für die Neugestaltung der Wege werden im aktuellen Haushaltsplan 305.000 Euro bereitgestellt. Künftig werden auch Bestattungen in Baum-Urnenreihengräbern angeboten. Dazu wurden Urnenkammern erweitert. Noch unklar sei, was eine solche Bestattung künftig kostet. Die Verbandsgemeindeverwaltung kalkuliere derzeit die Kosten, erläuterte Süssel. Die Erdarbeiten am Friedhof würden günstiger ausfallen als bisher veranschlagt, informierte sie. Am Hang sei noch eine Befestigung mit Pflanzen notwendig. Investiert wird auch in die Befestigung der Außenanlage am Gemeindehaus.

Beteiligung an Kita Pfeffelbach

Für die Anlage eines Buswendeplatzes und eine neue Haltestelle rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 260.000 Euro. Außerdem werden für die Planung zur Erweiterung des Neubaugebiets Wiesenweg 25.000 Euro benötigt. Die Erschließung soll 20.000 Euro kosten. Mit 17.000 Euro beteiligt sich Thallichtenberg an Investitionen für die Kita Pfeffelbach. Nächstes Jahr steigen diese Kosten wegen der geplanten Erweiterung auf 185.000 Euro an. Ferner sollen 2024 20.000 Euro für die Sanierung des Hangrutsches am Heideweg aufgebracht werden. Der Gemeinderat nahm den Plan einstimmig an.