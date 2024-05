Der Asphalt der neu angelegten Wege auf dem Kuseler Friedhof weist einige Mängel auf. Die Unebenheiten in der Asphaltdecke seien über Winter beziehungsweise seit vergangenem Jahr größer geworden, informierte Kusels Stadtbürgermeister Jochen Hartloff kürzlich in der Sitzung des Stadtrats. Er gehe davon aus, dass die Wege nochmal neu gemacht werden müssen. Die gute Nachricht sei, dass die Renovierung der Friedhofshalle nun in den letzten Zügen liege. Seit einigen Jahren schon wird der Kuseler Friedhof aufpoliert – eine Rampe sorgt etwa für barrierefreien Zugang, Bäume wurden für nun mögliche Baumbestattungen gepflanzt, neue, zusätzliche Wege erleichtern Menschen mit Rollstuhl oder Rollator das Vorwärtskommen auf dem steileren Gelände. Ein dicker Brocken – auch in finanzieller Hinsicht – ist die Sanierung der deutlich in die Jahre gekommenen Einsegnungshalle an der oberen östlichen Ecke des Friedhofs. Eigentlich hätten die Arbeiten bereits im Herbst 2021 starten sollen, jedoch durchkreuzten die Siebenschläfer, die es sich in den Wänden der Halle bequem gemacht hatten, die Pläne. Erst im Frühjahr 2022, nach dem Winterschlaf der Tiere, konnten die Arbeiten beginnen.