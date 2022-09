In der Gemeinde gibt es eine neue zusätzliche Bestattungsalternative. Die Beisetzung von Urnen an einer Platane als Rasengrabfeld sind möglich. Auch eine anonymen Beisetzung am Baum wird angeboten.Es können nur biologisch abbaubare Urnen oder Aschekapseln um die Platane beigesetzt werden. Das Liegerecht beträgt 25 Jahren. Für zehn Jahre kann eine daneben liegende Grabstätte für eine weitere Person reserviert werden. Kennzeichnungsplaketten mit Namen, Geburts- und Sterbejahr können für 80 Euro gekauft werden. Der Kostenbeitrag für die Pflege im Baumurnenfeld beträgt 100 Euro.