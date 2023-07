Der alte Friedhof im Ortsteil Dietschweiler muss saniert werden. Gleichzeitig soll er pflegeleicht umgestaltet werden. Dafür sprach sich der Ortsgemeinderat Nanzdietschweiler in seiner jüngsten Sitzung aus.

Der Friedhof in Dietschweiler soll ähnlich aussehen wie jener in Nanzweiler oder wie der Hauptfriedhof. Vorgesehen ist, Freiflächen anzulegen, die mit Rasen oder Bienenweiden begrünt werden. Bis das Vorhaben komplett umgesetzt werden kann, ist bei fünf Grabstätten jedoch noch die Ruhezeit einzuhalten. Diese endet 2036. So lange sei der Friedhof von der Gemeinde zu unterhalten, betonte Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender.

Zwei Bäume pflanzen

Alle, die ihre Gräber abräumen, könnten Grabsteine entlang der Friedhofsmauer aufstellen, sagte die Ortsbürgermeisterin. Auch die Mauer werde saniert. Ebenso werde die Standsicherheit des Friedhofskreuzes wiederhergestellt. Der Weg, der zum Kreuz führt, werde gepflastert. Auf Vorschlag eines Ratsmitglieds sollen noch zwei Bäume auf dem alten Friedhof gepflanzt werden.