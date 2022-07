Die Ortsgemeinde schreibt mit ihrem Friedhof rote Zahlen. Um das zu ändern, und um der geänderten Bestattungskultur gerecht zu werden, soll eine neue Friedhofsatzung in Kraft treten.

Verwaltungsmitarbeiterin Tamara Schwarz hatte die Zahlen zum Friedhof vorbereitet. Kosten in Höhe von 7000 Euro fallen jedes Jahr beim Friedhof an. Über die Gebühren, die derzeit für Bestattungen fällig werden, könne die Gemeinde nur einen Bruchteil dieser Kosten auffangen. Folge: Die Kommunalaufsicht fordert nun eine Änderung der Friedhofsatzung, damit die Gemeinde ihre Einnahmen vergrößert. Der Gemeinderat einigte sich darauf, das künftig eine Kostendeckung von 75 Prozent erreicht werden soll. Mehreinnahmen soll es etwa dadurch geben, dass bereits beim Anlegen der Gräber deren Beseitigung nach dem Ende der Liegefrist zu zahlen ist. Aktuell gelinge es der Verwaltung nicht immer, die Nachkommen von Verstorbenen zu ermitteln, die für die Beseitigung der Gräber aufkommen müssten. In der Friedhofsatzung, die in der kommenden Sitzung beschlossen werden soll, wird auch auf die veränderte Bestattungskultur eingegangen. So würden heute Häufiger Baumurnengräber anstelle von Erdbestattungen gewünscht. Die Satzung soll unter anderem klären, wie die Grabplatten gestaltet werden dürfen. Die durchschnittliche Liegezeit soll künftig 15 Jahre betragen.