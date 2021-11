Der Ortsgemeinderat fasste am Donnerstagabend einen Grundsatzbeschluss zum Anlegen eines „Memoriam Gartens“ auf dem alten Friedhof.

Die örtliche Gärtnerei Blumen-Clos will hinter der evangelischen Kirche eine hundert Quadratmeter große Fläche in einen schön gestalteten Garten verwandeln. Auf dem Gelände sollen verschiedene Grabarten eingebettet sein.

Der „Memoriam Garten“ wäre der erste im Landkreis Kusel. „Wir können nur gewinnen“, sagte Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe zu dem Vorschlag. Im Rat wurden keine Bedenken laut.

Norbert Braun (SPD) meinte, es bedürfe der Umsetzung des Grundsatzbeschlusses, der nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte. Es müsse die VG-Verwaltung aufgefordert werden, schnell ein Entwurf zur Änderung der Friedhofssatzung vorzulegen, damit die Ratsmitglieder bis zum 1. März die Änderung beschließen könnten.

Satzung muss geändert werden

Das Gremium beauftragte die Ortsbürgermeisterin, die Vertragsverhandlungen mit der Gärtnerei zu führen und anschließend den Vertrag abzuschließen. Inhaber Thomas Clos sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass er mit dem Anlegen des „Memoriam Gartens“ beginnt, sobald die Friedhofssatzung geändert wurde. Bei ihm seien bereits Anfragen von weiteren Ortsgemeinden eingegangen.

Laut der „Genossenschaft der Friedhofsgärtnereien in Rheinland-Pfalz“ gibt es 100 „Memoriam Garten“ in ganz Deutschland und etwa 20 in Rheinland-Pfalz, die eine Fläche zwischen 60 bis 400 Quadratmetern aufwiesen. In Altenglan steht hinter der Kirche eine Fläche von 100 Quadratmetern zur Verfügung. Nach Angaben der örtlichen Gärtnerei soll sie in vier Bereiche aufgeteilt werden, in denen dann ein Urnengemeinschaftsgrabfeld, Urnenreihengräber, Urnenwahlgrabstätten und auch Einzelgräber für Erdbestattungen angelegt werden sollen.