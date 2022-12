Schönenberg-Kübelberg. Mit einer Lichterfeier wurde das Friedenslicht in der Kirche Heiliger Geist in Sand begrüßt und an die Gemeindemitglieder übergeben.

Gemeindereferentin Christine Pappon und einige Mitglieder der katholischen jungen Gemeinde (KjG) hatten das Lichterfest einzig durch Kerzen erleuchteten Gotteshaus durchgeführt. In der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem aufgenommen, gelangte das heilige Kerzenlicht über Wien nach Speyer. Ausgesandte Pfadfinder brachten es vor wenigen Tagen in ihre jeweilige Gemeinde. „Frieden beginnt mit Dir“ lautet das Motto der Aktion. „Blackout, Energiekrise, Krisenzeit, Krieg und steigende Kosten“, nannten KjG-Mitglieder einige aktuelle Schlagworte. Mit Blick auf die Situation könne das erhellende Licht einer Kerze wohl kaum symbolträchtiger und hoffnungsschöpfender sein, betonten sie. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Taizé-Chor der Pfarrei Heiliger St. Christopherus unter der Leitung von Stefan Pappon. Etwa 60 Besucher nahmen das Friedenslicht nach der Feier mit nach Hause.