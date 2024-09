Der Bosenbacher Ortsteil Friedelhausen muss nach wie vor ohne Ortsvorsteher auskommen. Bei der Ortsgemeinderatssitzung am Dienstagabend konnte kein Nachfolger für den bisherigen Amtsinhaber Stefan Keller gefunden werden. Keller, der das Amt vier Jahre lang ausgeübt hatte, stand nicht mehr zur Verfügung.

Allerdings fiel bei der Sitzung der Name eines potenziellen Kandidaten aus der Bürgerschaft, der das Amt übernehmen könnte. Bosenbachs Ortsbürgermeister Tobias Allmang will jenen Bürger in den kommenden Tagen persönlich ansprechen und ihn gegebenenfalls zur nächsten Ratssitzung einladen.

Allmang appellierte zudem an alle Bewohner von Friedelhausen, die Interesse am Posten des Ortsvorstehers haben, sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen. In der Sitzung verpflichtete Allmang außerdem das zwölfte Ratsmitglied, Kai Kreß, der für den Ortsbürgermeister in den Gemeinderat nachgerückt ist.