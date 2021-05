Die Corona-Pandemie hatte nur wenig Auswirkung auf den Haxen-Cup des TC Waldmohr. Das Tennis-Turnier, das am vergangenen Wochenende ausgetragen wurde, versprühte eine Unbekümmertheit, die zur Zeit selten auf Sportanlagen zu sehen ist.

Schon am Samstag säumten einige Spieler und Besucher die Tennisanlage in Waldmohr. Liebevoll war eine Bar aus Holzpaletten errichtet worden – samt einer Lounge und Stehtischen. Auch ein Getränkewagen und das entsprechende bierzelttaugliche Sitzmobiliar waren aufgestellt worden. Es fühlte sich ein wenig nach Normalität an.

Bis 19.30 Uhr wurden bereits am Samstag die Schläger auf den Sandplätzen geschwungen – ausschließlich in Doppel-Spielen. 18 Mixed und zwölf Herren-Doppel waren für den Haxen-Cup, der zum zwölften Mal ausgetragen wurde und das bislang einzige Turnier seiner Art im Umkreis ist, zugelassen worden. Die Warteliste war nach den Worten von Stephan Meisinger, Vorsitzender des TC Waldmohr, prall gefüllt. „Es waren 220 Leute über den Tag verteilt auf der Anlage“, erklärte Meisinger, der nach eigenen Angaben zu keinem Zeitpunkt Probleme mit der Einhaltung der maximal erlaubten Besucherzahl (350) hatte.

Hygieneregeln übernehmen

Auch in Brücken und Schönenberg-Kübelberg ziehen die Tennisclubs nun mit Turnieren nach. „Wir wollen die Hygieneregeln ähnlich übernehmen“, sagte beispielsweise Michael Höh vom TC Schönenberg-Kübelberg mit Blick auf den Dorf-Cup am 15. August. Überrascht zeigte sich Meisinger von der Vorsicht der Turnierteilnehmer. „Es sind viele freiwillig gekommen und haben gefragt, wo man sich in Listen eintragen muss. Die Teilnehmer aus unserem Verein haben alle freiwillig zu Hause geduscht.“

Der Name des Turniers habe einen simplen Ursprung, erklärte der Waldmohrer Stefan Petri mit einem Schmunzeln: „Wir waren auf einem Geburtstag und haben beschlossen, dass es bei uns auch so ein Turnier geben muss, wie bei anderen Vereinen. Und an dem Abend gab es eben Haxen zum Essen.“

Daheim geduscht

Mit dem Motto „Kommen – Abstand wahren – Tennis spielen – direkt gehen – daheim duschen“ hatte der Pfälzische Tennisverband schon im April klare Fakten geschaffen, wie der Sport mit der Filzkugel bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der Corona-Krise erst einmal auszusehen hat. Geschlossene Sanitäranlagen, keine Bewirtung, nur Einzelspiele und dass jeder Spieler nur seine selbst mitgebrachten Bälle berühren dürfe, waren nur ein Teil der Regelungen. Davon ist in Folge zwischenzeitlicher Lockerungen aber nicht mehr viel übrig geblieben.

Das Doppelspiel wurde frühzeitig wieder erlaubt und auch die Bewirtung auf der Tennisanlage lief wieder an. „Die Duschen und Kabinen müssen regelmäßig belüftet werden, vor dem Imbiss und dem Getränkestand gibt es Einbahnstraßenverkehr, es dürfen immer nur zwei Leute in eine Umkleide“, sprach Meisinger die noch bestehenden Regelungen aus. Auch gebe es am Eingang zu den Sanitär- und Umkleideräumen Desinfektionsmittel. „Es sind alle diszipliniert. Es ist fast ganz normal – zum Glück“, freute sich der Vorsitzende, der fast 30 Helfer für zusammengetrommelt hatte.

60 Freunde auf dem Platz

Warum das Turnier in der Corona-Phase gerade im Doppel ausgetragen wird, was auf den ersten Blick unverständlich erscheint, ist laut Meisinger einfach zu erklären: „Als Einzel gespielt werden durfte, war am Anfang gar nicht so viel los auf den Tennisplätzen. Es wollten alle Doppel spielen.“ Spieler aus der näheren Umgebung, auch aus dem Saarland und Zweibrücken kamen zu dem Zweitagesturnier. „Hier stehen 60 Freunde auf dem Platz“, sagte Meisinger und erklärte so im gleichen Atemzug auch, weshalb das Turnier ohne Schiedsrichter ausgetragen werden konnte.

Sieger des Doppelwettbewerbs wurden Dirk Seber/Michael Höh (Blau-Weiß Homburg/TC Schönenberg-Kübelberg), die vor den Einödern Thomas Roth und Ole Fritsche siegten. Im Mixed gab es gleich zwei Turniersieger. „Da sich Eric Faries im Finale verletzt hat, ist Markus Frenzel eingesprungen, so dass – mit dem Einverständnis aller Beteiligten – das Finale zu Ende gespielt werden konnte“, erklärte Meisinger. Marlyn Meisinger siegte mit Frenzel und Faries gegen Sarah Blum und Norbert Kampa (beide TC Waldmohr) mit 7:5. Da es bei dem Turnier freundschaftlich zuging, erklärte der Veranstalter kurzerhand beide Doppel zu Siegern – obwohl Blum/Kampa nach dem Regelwerk bei verletzungsbedingter Aufgabe der Gegner die Sieger gewesen wären.