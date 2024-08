Wenige Stunden vorm Auftakt der Jubiläumsmesse endet unsere Serie mit den Erinnerungen unserer Leserinnen und Leser anlässlich „100 Jahre Herbstmesse“. Im letzten Beitrag entführt uns Marianne Kirsch zurück in die 1950er Jahre. Die Selchenbacherin, die damals Marianne Harth hieß, erzählt von großer Vorfreude und kleinen Wünschen eines vierjährigen Mädchens, das schweren Herzens von einer entflogenen Ente hat Abschied nehmen müssen.

Meine Erinnerungen an die Kuseler Herbstmesse gehen zurück in die Zeit meiner Kindheit. Es mag 1958 gewesen sein, da war ich vier Jahre alt, als mir meine Eltern versprachen, am Sonntag nach Kusel auf die Mess’ zu fahren. Damals war es noch nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag die Messe besuchte. Auch besaß noch lange nicht jeder ein Auto, so dass man, in den umliegenden Dörfern wohnend, auf den Omnibusverkehr angewiesen war, so auch wir. An diesem Messesonntag war also ebenfalls ein Bus eingesetzt, er fuhr über die Dörfer und brachte so die Messebesucher nach Kusel.

Meine Vorfreude war groß, meine Wünsche klein. Über gebrannte Mandeln oder Magenbrot freute man sich. Allein von all den Ständen, den Fahrgeschäften und den von dorther klingenden Stimmen war man wie verzaubert. Das Geld saß nicht so locker, um auf all die damals noch wenigen Fahrgeschäfte aufsteigen zu können. Wie gebannt stand ich vor der Boxbahn und konnte nicht ganz verstehen, weshalb die Autos gegeneinander fuhren und die Insassen dabei noch ihre Freude hatten. Mein Vater fragte mich, ob wir auch mal fahren sollten, und so stieg ich mit ihm voller Vorfreude in eines der Autos.

Nach erster Begeisterung braucht’s Trost

Einige Runden lang war ich ganz begeistert, bis wir mit einem der Autos zusammenstießen. Durch den Schreck, aber auch dadurch, dass ich mit dem Kopf nach hinten (wohl an die Stange) schlug, begann ich ganz fürchterlich zu weinen. Zum Glück war die Fahrt kurz darauf zu Ende. Meine Eltern benötigten nun alle Worte des Trostes, damit ich mich beruhigte.

Und dann standen wir plötzlich, am Ausgang des Messeplatzes, vor einem riesigen Bündel in der Luft schwebender Gasballons. Meine Tränen versiegten vollends, meine Augen begannen zu leuchten angesichts der vielen bunten Ballons. An langen Schnüren schwebten sie in Form von Tieren, Autos oder anderen Motiven. Und dann durfte ich mir als Trostpflaster einen der Ballons aussuchen. Eine hellblaue, etwa 60 Zentimeter große Ente hatte es mir angetan. Meine Augen begannen zu leuchten angesichts dieses schönen Ballons. Stolz trug ich diese Ente, am Handgelenk durch eine Schlaufe und an langer Schnur befestigt, durch die Menschenmenge bis in den Bus, der uns nach Hause brachte.

Abend im Bett noch von Schluchzern geschüttet

Die Nachbarskinder saßen auf einer Bank vor einem der Häuser. Von weitem riefen sie mir schon zu und so ging ich zu ihnen. Alle standen da und bestaunten meine blaue Ente. Einer der Jungen, drei Jahre älter als ich, fragte, ob er sie auch mal halten könnte. Etwas zögerlich und auch ängstlich übergab ich sie ihm, was auch noch gut ging. Doch dann nahm er sie vom Handgelenk und wollte die Schlaufe der Schnur in die Armlehne der Sitzbank klemmen, was leider misslang.

Die Ente hob ab. Alle standen starr vor Schreck, ich aber begann fürchterlich zu schreien und zu weinen. Als meine Eltern meine Schreie „mei Ent, mei Ent“ hörten, ahnten sie in etwa, was geschehen war. Rasch kamen sie aus dem Haus und nun standen wir alle da, schauten gen Himmel und sahen, wie die blaue Ente immer kleiner und kleiner wurde, bis sie schließlich ganz unseren Blicken entschwand.

Wieder musste ich getröstet werden, was aber nicht ganz gelang. Denn als mich meine Mutter zu Bett brachte, schluchzte ich immer noch „mei Ent, mei Ent“. Jedes Jahr denke ich an diese Ereignisse zurück, wenn ich über den Messeplatz schlendere.