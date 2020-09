Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Kappeln hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, die Freizeitstätte Kappeln nicht in eigener Regie weiter zu betreiben. Dies teilte der Offenbacher Pfarrer Johannes Hülser auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Die Kirchengemeinde habe zu viele andere Gebäude und sei selbst zu klein, um in eigener Verantwortung eine komplette Freizeit- und Bildungsstätte zu betreiben, sei argumentiert worden. Normalerweise wäre dies eine Aufgabe für einen ganzen Kirchenkreis, fügte Hülser hinzu.

Das Presbyterium werde jetzt nach Alternativen suchen, kündigte Hülser an, der weiterhin die in Elternzeit befindliche Pfarrerin Denise Roth in Grumbach-Herren-Sulzbach vertritt. Dazu sollen Gespräche mit der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde aufgenommen werden. Wie solch eine Alternative konkret aussehen könnte, ist noch unklar. Allerdings dürfe diese das Budget der Kirchengemeinde und auch die Arbeitskraft der Pfarrperson und der Ehrenamtlichen nicht zusätzlich belasten, waren sich die Kirchenvertreter einig.