Am 14. Mai geht es los: Wer auf der Draisine im Pfälzer Bergland unterwegs ist, kann dabei in die Urwelt von vor 300 Millionen Jahren abtauchen. Das VR-Erlebnis ist einmalig.

Das bundesweit geliebte lächelnde Urzeittier Boldi hat es vorgemacht, nun ist die Draisine dran. Das Kuseler Land will dank seiner im Steinbruch am Remigiusberg erhaltenen Ursaurier landauf landab bekannter werden und seine wichtigsten Attraktionen verknüpfen und beleben. Der neueste und mit Blick auf seine bundesweite Alleinstellung wohl bedeutendste Ansatz: Die Fahrt mit der Draisine wird dank Virtual Reality, kurz VR und deutsch virtuelle Realität, zu einer immersiven Reise in die Urzeit. Boldi schaut vorbei, ebenso die größten Libellen, Pflanzenfresser und Raubtiere, die unseren Landstrich bevölkerten, als der vor rund 300 Millionen Jahren dank der Kontinentaldrift noch am Äquator lag.

Abfahrt zur Generalprobe: (von links) Anna Siewers und Kira Kessler vom Projekt »Land l(i)eben« und Lukas Speyer von der Hochschule Kaiserslautern. Foto: Eric Sayer

Vom Weltall in den Regenwald

Das Erlebnis beginnt entsprechend groß: Vom Weltall geht es über mächtige, nebelverhangene Berge in ein tropisches Flussdelta, hinein in Regenwald und dichtes Unterholz und schließlich sogar zu einer Tauchfahrt in einen riesigen Urzeitsee, zweisprachig in Deutsch und Englisch, etwa 25 Minuten lang, wie auf einer Safari im Urlaub, nur eben mit einer VR-Brille auf der Nase. Schauen darf immer nur, wer nicht strampelt. „Es ist eben nicht nur ein VR-Erlebnis im geschlossenen Raum auf dem Stuhl“, sagt Kira Keßler. „Man kann sich frei umsehen und folgt nicht nur einer Perspektive. Und man spürt ganz deutlich die Bewegung und den Fahrtwind.“ Denn das virtuelle Abenteuer „Zurück nach Pangäa – Als die Pfalz am Äquator lag“ läuft nur, wenn die Mitfahrenden die Draisine auf zehn Stundenkilometer beschleunigen. Wird es langsamer, befinden sich alle Passagiere aus Sicherheitsgründen in der Realität.

Professor Matthias Pfaff sagt: »Das gab es so jedenfalls noch nicht. Es ist ein Aushängeschild für die Westpfalz und natürlich auch für unsere Hochschule.« Foto: Eric Sayer

Kira Keßler ist die Gesamtprojektleiterin von „Landl(i)eben“, dem aus Bundesmitteln geförderten Smart-City-Projekt des Landkreises Kusel. Schon in der Bewerbung um die 16,2 Millionen an Fördergeld – das virtuelle Abenteuer hat davon 160.000 Euro vereinnahmt – stand die Belebung der in die Jahre gekommenen Draisine mit einem VR-Erlebnis im Konzept. Wiederholer sollen motiviert und neue Zielgruppen erschlossen werden. Spätestens seit der am Remigiusberg fossil erhaltene Ursaurier Stenokranio boldi bundesweit Aufmerksamkeit erhielt, sei klar geworden, dass man die Draisine und das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg perfekt verbinden könnte. Keßler: „Beide machen nun füreinander Werbung.“

Vier Draisinen sind für VR-Fahrten ausgerüstet worden. Bei entsprechender Nachfrage könnten es mehr werden. Foto: Eric Sayer

Intensiver Spaß

Im Geoskop laufen bereits zwei Kurzfilme zum Thema, wohl im Frühjahr 2027 wird eine Sonderausstellung zu Deutschlands ältesten Sauriern vom Remigiusberg folgen. Auch das virtuelle Erlebnis soll dann in angepassten Szenen im Museum möglich werden. „Das Draisinen-Special bleibt aber einzigartig und das virtuelle Erlebnis ist tatsächlich eindrucksvoller , als ich es mir vorstellen konnte“, sagt Jan Fischer. Der promovierte Paläontologe war im Geoskop der Ansprechpartner für die wissenschaftliche Seite der Zeitreise. „Alles, was man sieht, Pflanzen, Vierfüßer, Fische, Insekten, ist fossil vom Remigiusberg dokumentiert“, betont er. Kurze Einspieler während des Erlebnisses und eine virtuelle Reiseleitung geben vertiefende Informationen. Fischer: „Das Erlebnis ist intensiv, lebensnah und lehrreich, Spaß und Wissensvermittlung und ein einmaliges Erlebnis – so etwas findet man in den ganz großen Museen in Deutschland nicht, aber wir hier in der Pfalz haben es jetzt.“

Winkt seinen neuzeitlichen Besuchern mit vielen Füßchen: das Urtier Arthropleura. Screenshot: VR Coaster und Landl(i)eben/oho

Computer rechnen tagelang

Ganz einfach war die technische Umsetzung der Idee nicht, auch wenn, wie Keßler betont, in der Region die Expertise vorhanden ist. Projektnehmer wurde schließlich VR Coaster, ein führender Anbieter von Virtual Reality für reale Fahrgeschäfte, der die patentierte Technik liefern konnte. Das was man sieht programmiert hat seit August 2025 ein Team der Hochschule Kaiserslautern unter Leitung von Matthias Pfaff vom Fachbereich Virtuelle Räume. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter Lukas Speyer und Leon Werner waren für das visuelle Erlebnis und die Informatik zuständig. Geräte kennenlernen, Strecke ansehen, die komfortable Reisegeschwindigkeit ermitteln – „das war die erste Herausforderung", erzählt Speyer. „Zum Beispiel liegen ja die Schranken an unterschiedlichen Streckenpunkten je nach Start in Lauterecken oder Altenglan. Auf diesen Messungen aufbauend entstand dann die virtuelle und auditive Erfahrung." Und natürlich war nicht gleich der erste Entwurf perfekt. „Pro Version haben die besten Rechner, die man auf dem Markt für Konsumenten kaufen kann, zehn Tage lang gerechnet.“

Auch zur Fundstätte am Remigiusberg führt die virtuelle Reise. Foto: VR Coaster und Landl(i)eben/oho

Ein Aushängeschild

Nun ist Professor Pfaff stolz: „Das gab es so jedenfalls noch nicht. Es ist ein Aushängeschild für die Westpfalz und natürlich auch für unsere Hochschule. Bildungsinhalte, kommunale Netzwerke, touristische Verbindung, Digitalisierung der Region – und alles mit kreativer Technologie, die Spieldesign mit diesen tollen Dingen verbindet."

Je zwei Draisinen pro Startpunkt sind für das VR-Erlebnis ausgerüstet. Bei entsprechender Nachfrage könnten es auch mehr werden, sagt Kira Keßler. Sie jedenfalls hat schon ihren Urzeit-Favoriten: „Das Abtauchen in den See, phänomenal."

Info

Buchung online unter www.draisinentour.de, telefonisch unter 06381 424270. In den ersten vier Wochen kosten die VR-Draisinen keinen Aufpreis.