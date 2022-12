Das Freizeitgelände „Laufhausen“ nahe der Jugendherberge wurde zuletzt deutlich aufgewertet. Nun sollen zwei weitere Projekte angepackt werden.

Im Zuge eines Crowdfunding-Projekts der Verbandsgemeinde wurden im Frühsommer fünf Murmelbahnelemente aufgebaut, die nun Groß und Klein zum Ausprobieren einladen. Die Stadt riss die alte Hütte ab, erneuerte die Toilettenanlage, fällte Bäume, planierte und pflasterte.

Nun fehlen noch die Schutzhütte sowie ein Grillpavillon. Für beides hat der Stadtrat zuletzt grünes Licht gegeben. Die Schutzhütte soll fünf auf neun Meter groß werden. Kosten inklusive Montage: 26.823 Euro. Der drei auf drei Meter große Grillpavillon soll mit 7835 Euro zu Buche schlagen. Da die Bauteile fertig angeliefert werden und nur noch verschraubt werden müssen, sei eine Eigenleistung möglich, berichtet Stadtbürgermeister Herwart Dilly. So könnten rund 10.000 Euro gespart werden.

Auf Vordermann gebracht werden soll der momentan trockengelegte Weiher. Während der kleinere Teich in seiner Form erhalten bleibt und als Art Sandfang diene, werde in dem großen Weiher eine neue, stabile Folie verlegt, die auch bei sogenannten Güllelagunen genutzt wird. Diese sei sehr stabil und gehe durch herabfallende Steine und Äste nicht so schnell kaputt.