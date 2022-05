Am 3. Juni, dem Freitag vor Pfingsten, wird um 14 Uhr die Murmelbahn auf dem Freizeitgelände Laufhausen eingeweiht. Sie ist Teil des kommunalen Crowdfunding-Projekts „Heute ein König“. Dabei wurden im vergangenen Jahr Spenden gesammelt, um die „Erlebnisregion Königsberg“ aufzuwerten. Thron und Tafel am Gipfel gibt es bereits seit dem vergangenen Jahr. Nun darf fleißig gemurmelt werden, wie es das eigens vom Team der Touristiker der Verbandsgemeinde kreierte Maskottchen „Murmelino“ auch gerne tut. Wer noch keine Murmeln hat, kann an einem umgebauten alten Kaugummi-Automaten Murmeln zu je einem Euro erhalten. Für ein kleines Rahmenprogramm sowie Catering ist gesorgt. Unter anderem ist der Murmelbahnerbauer mit mobiler Holzwerkstatt zum Freihandschnitzen vor Ort. Geparkt werden kann am Wanderparkplatz an der Jugendherberge (Röther Weg 24), der nur wenige hundert Meter entfernt ist.