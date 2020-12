Die Gemeinde Freisen ist sehr zufrieden mit der Art, wie die Privatfirma Schmitz den Gemeindewald seit mehreren Jahren bewirtschaftet. Das hat Bürgermeister Karl-Josef Scheer gegenüber der RHEINPFALZ betont.

Martin Tiator, selbstständiger Gartenbaumeister und einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Privatisierung des Breitenbacher Waldes, hatte gegenüber der RHEINPFALZ die Arbeit der Firma Schmitz am Beispiel des Freisener Ortsteils Haupersweiler kritisiert (wir berichteten). Er sei entsetzt gewesen, als er gesehen habe, was Schmitz dort aus dem Wald rausgeholt habe. Eine derart gewinnorientierte Waldbewirtschaftung sei nicht im Sinne der Bürger, hatte er gesagt.

„Arbeit tipptop“

Dem widerspricht der Bürgermeister vehement: „Es passiert alles genau so, wie wir das wollen. Die Arbeit ist tipptop“, betont er. Schmitz ist im vierten Jahr im gesamten Gemeindewald von Freisen tätig. Der Gemeinderat hatte die Bewirtschaftung damals einhellig privatisiert, weil man mit der Arbeit des saarländischen Landesforsten nicht zufrieden gewesen war. Scheer sagte, es gebe keine Beanstandungen an Schmitz’ Arbeit, alles erfolge in Absprache mit der Gemeinde. Und: Dass es nur um Gewinnorientierung gehe, sei schon dadurch ausgeschlossen, dass alle Maßnahmen und Pläne von der Obersten Forstbehörde im Saarland genehmigt werden müssten.