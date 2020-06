Bereits am Freitagnachmittag ist in der Straße „Oberdorf“ ein 54-jähriger Mann von einem freilaufenden Jagdhund angegriffen worden. Wie die Polizei mitgeteilt hat, biss der nicht angeleinte Hund dem Mann, der sich auf seinem Fahrrad befand, ins Bein. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Die Polizei konnte den Hundehalter aber ermitteln und hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass der Hund sich „innerhalb des Einwirkungsbereiches des Besitzers“ aufhalten sollte; insbesondere auch im Hinblick auf die aktuell herrschende Brut- und Setzzeit in Wald und Flur.