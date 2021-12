Das Impfen im Kreis wird Thema im rheinland-pfälzischen Landtag. Helge Schwab, Kreisbeigeordneter des Landkreises aus Hüffler und gesundheitspolitischer Sprecher der FWG-Landtagsfraktion, fordert in einer kleinen Anfrage die Landesregierung dazu auf, das ehemalige Landesimpfzentrum auf dem Kuseler Windhof wieder zu eröffnen. Im Moment wird in der einstigen Bundeswehrhalle wieder geimpft, aber nur an zwei Tagen in der Woche und organisiert von Kreis, Westpfalz-Klinikum und den niedergelassenen Ärzten. „In der jetzigen Zeit muss alle Kraft auf das Impfen konzentriert werden. Es gäbe eine bestehende und bewährte Infrastruktur am Impfzentrum auf dem Windhof. Diese müsse auch genutzt werden“, erklärt Schwab. Nur dort könne langes demotivierendes und teilweise auch vergebliches Warten auf eine Impfung vermieden werden. Bislang hat das Land 16 Impfzentren wieder eröffnet, darunter Kaiserslautern, Winnweiler und Neustadt.