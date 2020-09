13 Monate war eine wichtige Nord-Süd-Verbindung im Landkreis gesperrt. Nicht mit Pauken, dafür aber mit Trompeten und Saxofonen sind die sanierte Ortsdurchfahrt von Brücken und die Landesstraße 350 in Richtung Ohmbach offiziell für den Verkehr freigegeben worden.

Insgesamt wurden bei dem Projekt 2,4 Millionen Euro verbaut, 1,5 Millionen Euro davon trägt das Land Rheinland-Pfalz.

Die Last der Ortsgemeinde für die Gehwege liegt bei rund 450.000 Euro. Sie wurde aber mit einer 75-prozentigen Förderung für Entwicklungsmaßnahmen im ländlichen Raum unterstützt. Weitere 460.000 Euro investierten die Versorgungsträger in neue Leitungen und Kanäle.

Dämpfer am Ortseingang

Der rund 600 Meter lange Vollausbau der L 350 in der Ortsdurchfahrt war auch mit dem Einbau eines Geschwindigkeitsdämpfers am nördlichen Ortseingang verbunden. Im Zuge des Ausbaus hat die Gemeinde den Platz am Laurentiusbrunnen hergerichtet. Darüber hinaus wurde die Strecke von Brücken nach Ohmbach auf einer Länge von rund einem Kilometer durch eine Deckenoptimierung verbessert. Der parallel verlaufende Gehweg zwischen den beiden Ortslagen erhielt eine neue Asphaltdecke.