Nach rund fünf Wochen ist auf der Kreisstraße 14 zwischen Herchweiler und der B420 wieder freie Fahrt. Die Straße wurde am Freitag, 9. Juni, wieder für den Verkehr freigegeben, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit. Auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern wurde der Asphalt in einer Stärke von 14 Zentimetern erneuert, heißt es in einer Mitteilung. Die Baukosten für den Landkreis Kusel belaufen sich auf 365.000 Euro und werden durch das Land mit 73 Prozent bezuschusst.

Obwohl die Straße wieder offen ist, fahren die Busse der DB Regio Mitte erst ab Dienstag, 13. Juni, wieder nach dem regulären Fahrplan, beziehungsweise die von zwei parallel laufenden Baustellen betroffenen Fahrten nur noch nach dem Baustellenfahrplan Thallichtenberg/Pfeffelbach. Das teilte Sven Eigner von der DB Regio Bus Mitte GmbH mit. Hintergrund ist, dass die Schulen und Kindergärten am Montag, 12. Juni, noch alle Kinder und Schüler über die Änderung informieren können. Wegen der Ferien habe das Unternehmen nicht alle betroffenen Schulen erreichen und informieren können.