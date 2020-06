Das Waldmohrer Freibad öffnet am 18. Juli wieder. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal mitteilt, müssen aber auch hier bestimmte Auflagen aus der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden. So werde es täglich zwei Öffnungsphasen geben – jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr.

Pro Öffnungsphase dürfen 600 Gäste ins Freibad – insgesamt also bis zu 1200 Besucher pro Tag. Deswegen sollte man vor dem Besuch online über www.terminland.de/Freibad_Waldmohr einen Platz reservieren. Zusätzlich müssen sich die Besucher zur eventuellen Kontaktdatennachverfolgung namentlich registrieren. Mit der Reservierungs- beziehungsweise Registrierungsbestätigung erhalten sie eine Codenummer, die am Eingang zum Abgleich der Daten benötigt wird. Danach kann an der Kasse bezahlt werden. Pro Badegast können maximal fünf Reservierungen vorgenommen werden. Für alle Besucher muss ein Platz reserviert werden – auch für Kinder, Kleinkinder und Babys. Reservierungen können zudem maximal sieben Tage im Voraus und spätestens bis zum Vortag (24 Uhr) gebucht werden.

Tickets auch an Kasse

Auch wer sich nicht online registrieren und vorab reservieren möchte, kann das Schwimmbad besuchen. Nach Angaben der Verwaltung gibt es feste Reserven (50 Tickets) an der Schwimmbadkasse. Onlinereservierungen haben allerdings Vorrang. Auch beim Kauf an der Tageskasse muss ein Dokumentationsbogen ausgefüllt werden. Die Bezahlung erfolgt in jedem Fall vor Ort. Wer zum gebuchten Termin doch nicht ins Schwimmbad kommen kann, wird gebeten, über das Benutzerkonto oder per E-Mail an fr@VGOG.de zu stornieren.