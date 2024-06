Fred Lanzer ist seit mehr als 30 Jahren Jugendfeuerwehrwart und hat keine Ambitionen, damit aufzuhören. Und das aus gutem Grund.

Knapp 85 Prozent der von Lanzer ausgebildeten Jugendlichen seien weiterhin bei der Feuerwehr aktiv. Circa 200 Kinder und Jugendliche habe Lanzer bereits ausgebildet. Einige von ihnen arbeiten jetzt bei der Berufsfeuerwehr in Kaiserslautern, Frankfurt, Oberbayern – und sogar beim Katastrophenschutz.

„Man darf die Flinte nicht gleich ins Korn werfen“, erklärt der 60-Jährige. „Die Kinder brauchen Geduld und aktive Unterstützung.“ Genau aus diesem Grund hat Fred Lanzer in 30 Jahren kein einziges Mal wirklich laut werden müssen. Er stärke die Verbindung der Kinder lieber durch gemeinsame Übungen und Ferienlager. „So schweißt man die Kinder zu einer Einheit.“ Zudem habe er Stellvertreter, auf die er sich immer verlassen könne. Das und eine gewisse Autorität, beschreibt er als sein Erfolgsgeheimnis. Sechs bis acht Jahre lang seien die Kinder bei der Jugendfeuerwehr, bevor sie in den aktiven Dienst wechseln. Für seine Arbeit hat Lanzer vor kurzem das Goldene Ehrenabzeichen der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz verliehen bekommen.

15 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr

Lediglich während der Corona-Pandemie sei die Arbeit mit den Heranwachsenden etwas schwieriger gewesen: Nur zwei Kinder wurden in dieser Zeit ausgebildet. In diesem Jahr sind es 15. Eine stolze Zahl – und ein klarer Aufschwung, der ihn glücklich stimmt. Es freut ihn, dass immer mehr Mädchen die freiwillige Feuerwehr für sich entdeckten. Egal ob männlich oder weiblich – jede gut ausgebildete Feuerwehrkraft könne Leben retten.

Aufhören möchte der 60-Jährige noch auf gar keinen Fall. Erst, wenn er nicht mehr darf, also mit 67, wird Schluss sein. Das ist die Altersgrenze bei der freiwilligen Feuerwehr in Rheinland-Pfalz. Bis dahin will er weiterhin aktiv bleiben und dem Nachwuchs den Beruf Feuerwehrmann näherbringen. Seine Herangehensweise bleibe die gleiche wie in all den Jahren: Die neuen Auszubildenden lernen von den älteren – ganz nach dem Motto, mit dem Fred Lanzer jede Übung beendet: „Einer für alle und alle für einen.“