Blaubach ist die erste Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, die in ihrem Rat auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern verweisen kann. Das verkündete Ortsbürgermeister Andreas Lutz stolz in der Sitzung am 8. März, dem internationalen Frauentag. Erreicht wurde dieser Zustand durch die Aufnahme von Lisa Neuschwander anstelle des ausgetretenen zweiten Beigeordneten Sebastian Lebeck, dessen Funktion künftig von Michael Allmann übernommen wird. Lebeck hat sich beruflich verändert.