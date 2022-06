Punkrock von vier Frauen aus dem an der englischen Südküste gelegenem Hastings gibt es am Mittwoch, 29. Juni: Die Band Maid of Ace kommt ins Kinett nach Kusel.

Maid of Ace bezeichnen sich als vier Schwestern: Alison Cara Elliott ist die Leadsängerin und Gitarristin, Anna Coral Elliott steuert ebenfalls Gesang und Gitarre bei, Amy Catherine Elliott spielt Bass und singt, und Abby Charlotte Elliott ist Schlagzeugerin. Ihren ersten Auftritt hatten die Musikerinnen ihren eigenen Worten nach 2005 – in ihrer Schule, was noch nicht so sehr nach Punkrock klingt. Jahre voller „Bier, blauer Flecke und Angriffen auf die Ohren“ sollten folgen, schreiben sie über sich. Angriffe ist ihre Heimat auch gewohnt, so mancher Schüler wird von der Schlacht von Hastings 1066 gehört haben.

Nachdem sie 2012 den Videofilmer Mark Richards trafen, drehten sie ihren ersten Musikclip zum Stück „Enemy Within“. Das Debütalbum erschien 2014 und hieß wie die Band selbst, „Maid Of Ace“. Das zweite Album 2015 war „Maid In England“ betitelt, der Nachfolger „Live Fast or Die“. Der Bandname soll ein Wortspiel mit ihren Vornamen sein, die alle mit „A“ beginnen. Derzeit sind die Musikerinnen auf Deutschland-Tour. Als Supportband spielt Small State.