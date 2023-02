Die Gleichstellungsbeauftragte vom Landkreis Kusel und das Kulturzentrum Kinett laden passend zum Internationalen Frauentag für Mittwoch, 8. März, zum Frauenkino ein. Los geht’s um 18.30 Uhr im Kulturzentrum (Am Hofacker 11) mit einem Empfang mit Popcorn und Getränken. Eine halbe Stunde später, ab 19 Uhr, wird dann der Film „Wunderschön“ von Karoline Herfurth gezeigt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung sind per Mail an unter gleichstellungsstelle@kv-kus.de oder unter der Telefonnummer 06381 424158 möglich.