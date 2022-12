Mit „Christmasdream“ gab der Thallichtenberger Frauenchor SingTonic am Samstagabend in diesem Jahr bereits seine zweite Vorstellung in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle. Und wie im Oktober mit dem vorgezogenen Halloween-Konzert „Scary & Fairy“ war die Konzerthalle erneut nahezu ausverkauft.

Unter ihrem Chorleiter Richard Swiatkowski gelang es SingTonic erneut das erwartungsvolle Publikum zu begeistern. Seit seinem ersten Konzert vor 22 Jahren gab der Frauenchor schon mehrfach Weihnachtskonzerte. Wegen Corona musste allerdings eine dreijährige Pause eingelegt werden. Diese Pause hat der Chor dazu genutzt eine Vielzahl neuer Lieder einzuüben. Sängerin Karin Jung erzählte vor den einzelnen Liedbeiträgen lustige und besinnliche Geschichten. Sie schilderte dabei unter anderem auch, wie Weihnachten in verschiedenen Ländern gefeiert wird.

Neben einer Vielzahl gekonnt vorgetragenen englischsprachiger Lieder, darunter „Jingle Bells“, „The Light of Christmas Morn“, „Rudolph the red nosed Reindeer“ und „Carol of the Bells“ sang der Chor auch einige traditionelle deutsche Lieder wie „Oh Tannenbaum“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „Maria durch ein’ Dornwald ging“, „Leise rieselt der Schnee“ und schließlich „Stille Nacht“. Unter den mehr als 20 Liedern war mit „Christmasdream“ eine Eigenkomposition von Chorleiter Swiatkowski. Neben dem Chor mit seinen nahezu 50 Sängerinnen, konnten auch deren Solistinnen Lara von Bennigsen-Prezewowsky, Karolin Besler, Katharina Georg, Tina Hauch, Marie Zaharanski, Ramona Föhst und Sina Dietrich überzeugen. Das Publikum zeigte sich begeistert und belohnte die Darbietung immer wieder mit viel Applaus.