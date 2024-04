Der Quirnbacher Frauenchor Femmes Vocales feiert sein 25-jähriges Bestehen mit zwei Jubiläumskonzerten am letzten April-Wochenende. Im Zentrum dieser Konzerte stehen besondere Frauen.

Den Frauenchor Femmes Vocales aus Quirnbach gibt es bereits ein Vierteljahrhundert. Dieses Jubiläum begehen die Sängerinnen mit zwei Konzerten am Samstag, 27. April, 20 Uhr, und Sonntag, 28. April, 19 Uhr. Veranstaltungsort ist jeweils das Quirnbacher Bürgerhaus. Das Konzertprogramm baut sich aus Geschichten und Liedern auf. „Zu jeder Geschichte soll ein passendes Lied erklingen“, sagt die Chorleiterin Angelika Rübel. Die einzelnen Episoden handeln von außergewöhnlichen Frauen. Von Frauen, die durch ihren Mut, ihre Neugier oder ihre Klugheit in besonderer Weise auf sich aufmerksam gemacht haben.

So zum Beispiel ist die NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl Teil des Programms. Scholls Vater wurde 1942 wegen hitlerkritischer Äußerungen inhaftiert. Sophie Scholl stellte sich danach an die Gefängnismauer und spielte ihrem dort einsitzenden Vater auf der Blockflöte die Melodie von „Die Gedanken sind frei“ vor. Deswegen soll ihr auch an den Quirnbacher Konzertabenden dieses Lied zugeordnet werden. Weitere Frauen, um die es gehen soll, sind etwa die Künstlerin Yoko Ono, die Schauspielerin Audrey Hepburn, die Königin Christina von Schweden und die Flugpionierin Amelia Earhart. „Die Musik ist eine bunte Mischung“, kündigt Rübel an. Mit dabei sind unter anderem Volkslieder, Popsongs und Musicalmelodien. Als Inspirationsquelle für das Programm dient das Buch „Good Night Stories for Rebel Girls“ von Elena Favilli und Francesca Cavallo.

Die 25 Chormitglieder von Femmes Vocales werden musikalisch von einer Band unterstützt, die aus Matthias Stoffel (Klavier), Steffen Bürthel (Schlagzeug), Jörg Kirsch (Bass), Christine Rutz (Cello) und Astrid Schamber (Violine) besteht. Die Moderation übernimmt Desirée Kohl. Karten für die Konzerte sind bei Ellen Becker, Telefon 0176 37009097, erhältlich.