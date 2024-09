Der Frauenchor Femmes Vocales aus Quirnbach beginnt am 16. September mit den Vorbereitungen seines Weihnachtsprojekts. Frauen von Jung bis Alt können gemeinsam singen und ihre Lieblingsweihnachtslieder mitbringen.

Vielen mag es zu früh sein, jetzt schon an die Weihnachtszeit zu denken, doch bei Chören ist es üblich, dass sie sich früh auf die festlichen Tage vorbereiten. Der Quirnbacher Frauenchor Femmes Vocales plant ein weihnachtliches Projekt unter der Überschrift „Weihnachtswunderwelt“. Der Chor will gemeinsam mit interessierten Sängerinnen „groovige, poppige und gefühlvolle Weihnachtssongs“ singen, wie ein Plakat ankündigt. „Für diesen Projektchor freuen wir uns über singbegeisterte Frauen von Jung bis Alt“, sagt die Chorleiterin Angelika Rübel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Diese dürften Chorerfahrung haben, müssten dies aber nicht.

Am Ende der Projektphase steht eine weihnachtliche Veranstaltung am dritten Adventssonntag, 15. Dezember. „Was da genau passiert, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen“, sagt Angelika Rübel. Geplant sei unter anderem ein offenes Singen.

Eigens arrangierte Songs

Ein paar Lieder, die gemeinsam vorbereitet werden, stehen bereits fest, unter anderem „Ring Out The Bells“ von Sarah Connor und „Winter Song“ von Ingrid Michaelson und Sara Bareilles. „Wir singen Songs, die für alle neu sind und zum Teil extra für das Projekt arrangiert werden“, erklärt Rübel. Wer sich für den Projektchor melde, dürfe auch sein Lieblingsweihnachtslied nennen.

Die erste Probe findet am Montag, 16. September, 20 Uhr, im Bürgerhaus in Quirnbach statt – und danach jede Woche zur gleichen Zeit am selben Ort. Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. Wer mitmachen will, muss sich telefonisch bei Angelika Rübel, 0151 61439692, oder per Mail bei Heidi Blum, heidi.blum1@web.de, anmelden.