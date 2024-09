In einem spannenden Spiel bezwangen die Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel zu Hause die SG Zweibrücken 2 mit 23:21 (9:12). Nach längerem Rückstand gelang es dem Heimteam, ab Minute 45 das Spiel zu drehen und den Sieg einzufahren.

Nach langer Sommerpause und einigen Kaderänderungen stand am Samstagnachmittag das erste Spiel auf heimischem Parkett für die Frauen der HSG gegen die zweite Garde aus der Rosenstadt an. Den besseren Start in die Partie hatte die HSG. In den ersten zehn Minuten spielte der Rückraum immer wieder Kim Seiwerth am Kreis frei. Sie war nur regelwidrig zu stoppen und der Strafwurf folgte. Somit konnte sich das Team zunächst auf 6:3 (9. Minute) absetzten. Doch dann gab es seitens der HSG einige Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr und auch im Angriff nahmen die technischen Fehler überhand. In der 15. Minute glichen die Gäste zum 7:7 aus, in der 19. Minute gingen sie in Führung. Zweibrücken baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 12:9 aus.

Pausenansprache fruchtet

Trainer Hans-Peter Eckert scheint in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn in der zweiten Hälfte war die HSG wie ausgewechselt. Die Abwehr war wacher und agierte kompromissloser, auch im Angriff wurden endlich Tore von den Außenpositionen erzielt. Und auch das schnelle Spiel nach vorne zahlte sich aus. Nach 41 Minuten nahm die SG bei 14:15 eine Auszeit, kurz darauf erzielte Bianca Rohe den Ausgleich (15:15). Es folgten vier weitere Tore für die Heimsieben, bis den Gästen in der 49. Minute durch einen Strafwurf zum 19:16 wieder ein Treffer gelang. Die Abwehrreihe der SG wurde ruppiger und es gab einige Zeitstrafen. So konnten sich die Gastgeber auf 21:17 absetzen. In den letzten fünf Minuten wurde es noch mal spannend, als die SG auf 21:19 verkürzte. Die Butter ließ die HSG sich jedoch nicht mehr vom Brot nehmen und beendete die Partie mit 23:21 und zwei verdient erkämpften Punkten.

Spielentscheidend waren nicht zuletzt die vielen Konter von Denise Freytag und eine starke Melanie Becker im Tor, die vier von sieben Strafwürfen parierte. Positiv: Mit Eva Klos, die nach dreijähriger Pause und Bianca Rohe, die nach Babypause zurückgekehrt ist, ist wieder mehr Verstärkung im Rückraum vorhanden.

Am Samstag, 5. Oktober, 17 Uhr, steht das nächste Spiel in Kusel an. Gegner ist dann die HSV Merzig/Hilbringen II.