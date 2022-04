Er hat die Polizei in zwei Bundesländern fast die gesamte Woche beschäftigt: Ein 58-Jähriger, der am Montag seine Ehefrau in Schönenberg-Kübelberg verprügelt haben soll. Nun hat die Gendarmerie den Mann gefasst – und wieder laufen lassen. Die Polizei stellte den 58-Jährigen am frühen Donnerstagabend in Neunkirchen. Sie ermahnte ihn in, dann konnte er wieder seiner Wege gehen. Dies teilte der Sprecher der saarländischen Polizei auf Anfrage mit. Der Mann muss am 14. April eine Haftstrafe antreten. Dies führte am Montag zum Streit mit seiner Frau, gegen die er dann gewalttätig wurde. Danach floh er ins Saarland, wo er am Montagabend nach einer Verfolgungsjagd gefasst und wieder laufen gelassen wurde. Am Mittwoch bedrohte er seine Frau per Sprachnachricht und angehängtem Foto einer Waffe, so die Polizei. Diesmal fahndeten die Beamten mit einem Helikopter nach ihm, vor allem über dem Bambergerhof bei Breitenbach im Kreis Kusel, bis sie ihn am späten Donnerstagnachmittag fand, dann allerdings in Neunkirchen. Hätte sie den Mann da nicht gleich ins Gefängnis bringen können? „Für einen Haftbefehl hat’s wohl nicht gereicht“, so Polizeisprecher Stephan Laßotta. Das Polizeipräsidium Westpfalz schildert ein Detail anders: Demnach handelt es sich bei dem Opfer der Prügelattacke nicht um die Ehefrau des 58-Jährigen, sondern um seine Lebensgefährtin.