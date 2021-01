Weil er seine Frau in der Nacht zum oder am Morgen des 26. Juli getötet haben soll, muss sich ein zum Tatzeitpunkt 60-Jähriger ab 21. Januar vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann heimtückischen Mord vor. Er soll seine 75 Jahre alte Frau mit einer Eisenstange erschlagen haben, als diese im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung schlief. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat auf eine psychische Krankheit zurückzuführen ist, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Folge: Der Mann dürfte aufgrund seiner Krankheit im strafrechtlichen Sinne nicht zu belangen sein. Aus diesem Grund strebt die Staatsanwaltschaft an, den Mann in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Eine entsprechende Antragsschrift hat die Staatsanwaltschaft beim Landgericht eingereicht. Zum Tatmotiv habe sich der damals 60-Jährige laut Gehring nicht geäußert.

Erst Mord, dann versuchter Selbstmord?

Nach der Tat, sagt Michael Stiefenhöfer, der Sprecher des Kaiserslauterer Landgerichts, habe sich der mutmaßliche Täter in sein Auto gesetzt und zwischen Odenbach und Medard einen schweren Unfall gebaut. Sein Fahrzeug kam von der Straße ab, streifte eine Hauswand und überschlug sich mehrfach. Der damals 60-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ob hinter dem Unfall eine beabsichtigte Selbsttötung steckt, sei möglich, aber nicht erwiesen, ergänzt Stiefenhöfer.