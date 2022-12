Der bekannte Radio-und Fernsehmoderator Frank Elstner hat am Mittwoch mit dem Neurologen Jens Volkmann das Medarder Unternehmen IGM besucht.

Elstner ist seit fast 20 Jahren mit IGM-Geschäftsführer Michael Groß befreundet. Vor drei Jahren machte Elstner seine Parkinson-Erkrankung öffentlich und unterstützt die Parkinson-Stiftung. Gemeinsam mit dem Stiftungsvorsitzenden Volkmann schrieb Elstner das Buch „Dann zitter ich halt – Leben trotz Parkinson“.

Die beiden IGM-Geschäftsführer Michael Groß und Gunter Mohr überreichten eine Spende zugunsten der Stiftung in Höhe von 25.000 Euro. Volkmann zufolge leiden in Deutschland 400.000 Menschen an Parkinson. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Parkinson zu erforschen und ein schnelles Diagnoseverfahren zu entwickeln. Je früher Parkinson diagnostiziert würde, umso länger könnten die Folgen der Erkrankung hinausgezögert werden.