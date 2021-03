Die Idee, eine Mehrzweckhalle in Schönenberg-Kübelberg zu bauen, ist nicht neu. Seit gut 40 Jahren wird immer wieder darüber diskutiert. Diesmal dauerte allein die Debatte über die Auswahl des Planungsbüros eine gefühlte Ewigkeit.

Die Umsetzung der Hallenpläne lässt auf sich warten, obgleich der Ratsbeschluss steht. Nun unternimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf – ohne einen besonderen Standort bereits im Blick zu haben. Das Umfeld des Ohmbachsees wird immer wieder genannt.

Derzeit wird der Flächennutzungsplan fortgeschrieben. Da der Standort für eine Mehrzweckhalle als Sonderfläche auszuweisen ist, sollte er nach Ansicht von Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) schnellstmöglich festgelegt werden. Mit der Suche solle ein Planungsbüro beauftragt werden, berichtete er vom Vorschlag der Verwaltung. In den Haushalt 2021 könnten für diese Aufgabe 50.000 Euro eingestellt werden.

CDU gegen teure Machbarkeitsstudie

SPD-Beigeordneter Matthias Mohrbacher empfahl, dasselbe Büro zu nehmen, das bereits mit der Machbarkeitsstudie für eine zentrale Sportstätte betraut war: „Die haben Erfahrung und kennen sich hier aus.“ Bernadette Bauer, Fraktionssprecherin der CDU, sprach sich vehement gegen diesen Vorschlag aus: „Das war der größte Reinfall, den wir je erlebt haben. Was da vorgelegt wurde, ist an den Ratsbeschlüssen und an dem, was wir wollten, vorbeigelaufen.“ Und würde das Büro wieder beauftragt, stünde ihm das gleiche Honorar zu, obwohl es auf vorhandene Daten zurückgreifen könne, wie sie recherchiert habe. Bauer riet, erst einmal zu überlegen, „was wir überhaupt benötigen und wünschen, bevor wir eine teure Machbarkeitsstudie für eine Mehrzweckhalle in Auftrag geben“.

Sie nannte Fragen wie: Wozu wird die Halle gebraucht? Welche Ausstattung ist notwendig? Wie groß soll sie sein? Wie viele Personen sollen Platz finden? Und sie erinnerte daran, die demografische Entwicklung im Auge zu behalten.

SPD-Fraktionssprecher Timo Kreuscher pflichtete Bauer bei und ergänzte: „Wir, die wir uns am Ort am besten auskennen, müssen von Anfang an in die Überlegungen einbezogen werden.“

Vorschlag: Die Uni anfragen

Nicht zuletzt, um Kosten zu sparen, könnte der Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung der Universität Kaiserslautern für diese Aufgabe angefragt werden, meinte Michael Wilhelm (CDU). Dort säßen auf jeden Fall die Fachleute, die sich auch zu Punkten wie Wirtschaftlichkeit und Verkehrsführung Gedanken machen könnten.

Bei vier Enthaltungen sprachen sich die Ratsmitglieder am Ende dafür aus, ein „leistungsfähiges Planungsbüro“ einzuschalten, das in einem ersten Schritt ein Raumkonzept mit Nutzungsoptionen erstellen und dann in einem zweiten einen möglichen Standort suchen soll.