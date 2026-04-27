Was sollte man tun, wenn man sich von Polizeibeamten ungerecht behandelt fühlt? Und wohin kann man sich wenden? Fragen und Antworten nach einem aktuellen Fall im Kreis Kusel.

Ein fast 80-jähriger Leser hatte sich jüngst an die RHEINPFALZ gewandt und eine aus seiner Sicht unerfreuliche Begegnung mit Polizisten geschildert. Er wollte nach eigener Darstellung an einem am Straßenrand parkenden Streifenwagen vorbeifahren. Verbotshinweise habe es keine gegeben. Plötzlich sei jedoch ein Polizeibeamter auf die Fahrbahn gesprungen, habe ihn in scharfem Ton angegangen und zum Zurücksetzen aufgefordert.

Der Leser zeigte sich gegenüber der Redaktion vom Umgangston und dem Auftreten des Beamten verunsichert und berichtete, dass er den Fall in der Polizeiinspektion in Kusel vorgebracht habe. Ihm wurde zugesagt, dass der Vorgang intern aufgearbeitet werde. Zum konkreten Fall äußert sich das Polizeipräsidium Westpfalz mit Verweis auf Datenschutzbestimmungen nicht, allerdings zu weiteren Fragen in Sachen Unzufriedenheit mit dem Verhalten von Polizeibeamten.

Gibt es im Kreis Kusel Beschwerden über das Verhalten von Polizisten?

Ja. Bernhard Christian Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, spricht für das Jahr 2025 von insgesamt 15 Beschwerden von Bürgern über das Verhalten von Beamten der beiden Polizeiinspektionen im Landkreis: Kusel (mit der Wache Schönenberg-Kübelberg) und Lauterecken.

Müssen Polizeibeamte ihren Namen nennen, wenn Bürger danach fragen?

„Ja“, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums. Beamte seien verpflichtet, Name und Dienstnummer mitzuteilen, wenn Bürger dies verlangen. In der Regel sei beides auch auf der Uniform erkennbar, erläutert Erfort. Diese Informationen könnten bei einer späteren Klärung einer Beschwerde wichtig sein.

Darf man Polizeieinsätze im öffentlichen Raum filmen oder fotografieren?

Grundsätzlich ja, so Erfort. Fotos und Videos könnten in strittigen Situationen als Beweismaterial relevant sein. Gleichzeitig betont er, dass es empfehlenswert sei, polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten – auch dann, wenn Beamte dazu auffordern, das Filmen zu unterlassen.

Wohin kann man sich wenden, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt?

Laut Polizeipräsidium gibt es mehrere Wege: an die zuständige Polizeidienststelle, an die Staatsanwaltschaft oder an die Bürgerbeauftragte von Rheinland-Pfalz. Barbara Schleicher-Rothmund ist nämlich gleichzeitig auch Beauftragte für die Landespolizei und damit Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürgern, die Probleme mit der Polizei haben. Ende April wird Martin Haller neuer Bürgerbeauftragter des Landes.

Sieht die Polizei ein Problem darin, bei möglichem Fehlverhalten selbst zu ermitteln?

Erfort verweist auf Staatsanwaltschaft und Bürgerbeauftragte als Kontrollinstanzen. Aus Sicht des Präsidiums gebe es keine „größeren Probleme“ mit der Selbst- und Fremdkontrolle. Letztere stelle sicher, „dass Beschwerden objektiv und transparent geprüft werden“. Dennoch sei die Diskussion über die Unabhängigkeit der Kontrollmechanismen wichtig, „und siewird kontinuierlich geführt“, so der Polizeisprecher.

Wie erklärt das Polizeipräsidium mögliches Fehlverhalten von Beamten?

Erfort verweist auf die „hochwertige Ausbildung“, die Polizeibeamte durchlaufen, bevor sie ihren Dienst antreten. Ein systemisches Problem sieht er nicht. Zwischenfälle, dass Bürger ungerecht oder schlecht behandelt würden – oder das Gefühl hätten –, seien aus seiner Sicht eher die Ausnahme. Wenn sich ein Beamter daneben benehme, handele er entgegen der in seiner Ausbildung vermittelten Werte und entgegen der bei der Polizei herrschenden Teamkultur.

Und wenn Bürger einmal ausdrücklich loben oder danken möchten – an wen können sie sich wenden?

Auch dafür nennt das Präsidium mehrere Anlaufstellen: die Polizeidienststelle in Kusel oder Lauterecken, die Direktionsleitung oder die Behördenleitung des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern. Erfort: „Das Feedback von Bürgerinnen und Bürgern ist uns wichtig und hilft, die Qualität unserer Arbeit weiter zu verbessern.“ Damit meine er ausdrücklich nicht nur Lobeshymnen und Dankesschreiben.