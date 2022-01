Wolfstein will „staatlich anerkannter Erholungsort“ bleiben. Derzeit läuft die Prüfung. Ein ausführlicher Fragebogen sei dazu auszufüllen gewesen, berichtet Stadtbürgermeister Herwart Dilly.

Laut Landesgesetz über die Anerkennung von Kurorten und Erholungsorten müssen letztere vier Eigenschaften aufweisen: landschaftliche bevorzugte und klimatisch günstige Lage, für die Erholung geeignete verschiedenartige Einrichtungen sowie einen entsprechenden Ortscharakter. Dazu eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste von mindestens 2,5 Tagen und eine im Verhältnis zur Einwohnerzahl beachtliche Beherbungskapazität.

Die letzten beiden Punkte sind für Wolfstein mit der Jugendherberge und dem Campingplatz sowie den Hotels Pfälzer Hof und Reckweilerhof leicht zu erfüllen. Dilly ist zuversichtlich, dass es klappt mit der Zertifizierung, jedoch macht er als Manko der kleinen Stadt im Kuseler Nordkreis aus: „Wir haben kein Sanatorium.“ Man könne mit dem Titel für den Ort werben, erklärt Dilly. Auf der Internetseite der Stadt wird er jedoch nirgends genannt.

Einziger Ort im Landkreis

Es gibt 134 Orte in Rheinland-Pfalz, die mit dem Prädikat Erholungsort werben dürfen. Dazu gehören Birkenfeld und Bruchweiler-Bärenbach, Haardt und Hambach an der Weinstraße, Hinterweidenthal, Landstuhl, Meisenheim und Staudernheim. Wolfstein ist der einzige Ort aus dem Landkreis Kusel, der in der Liste auftaucht.

Das Ministerium für Wirtschaft und Tourismus betont die Bedeutung von Kurorten mit Prädikat: Rund 20 Prozent aller Gästeübernachtungen in Rheinland-Pfalz finden demnach dort statt. Wie die ADD auf Anfrage mitteilt, gibt es neun Heilbäder, zwei Kneipp-Heilbäder, ein Felke-Heilbad, zwei Kneipp-Kurorte, einen Felke-Kurort, sechs Heilklimatische Kurorte und 34 Luftkurorte im Land. Die Einhaltung der Anforderungen werde periodisch durch die zuständige Behörde überprüft. Seit der Novellierung des Kurortegesetzes im Jahre 2016 werde der Fortbestand der Anerkennungsvoraussetzungen durch die ADD überwacht.